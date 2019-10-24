Эксперт рассказала, как узнать, работает ли ваш крем для глаз и как выбрать подходящий именно вам
Врач-дерматолог, медицинский эксперт Джанет Райан рассказала, как узнать, что ваш крем для глаз работает и дала советы по выбору наиболее подходящего вам в зависимости от проблемы, которую необходимо решить. Ее слова приводит британский онлайн-портал The Sun.
По ее мнению, первое, на что стоит обратить внимание, – есть ли результаты. «Вы должны заметить разницу в текстуре кожи в течение первой недели после первого применения, – поясняет она. – Кожа должна стать более гладкой, линии, появившиеся из-за обезвоживания – начать исчезать». Однако она добавляет, если вы склонны к отечности, видимые изменения могут появиться только через месяц, но кожа в любом случае станет мягче, контур глаз – свежее и ярче, а веки будут менее опухшими.
Если же по истечении месяца ситуация существенно не изменилась по сравнению с тем, что было до начала применения крема, значит, настало время попробовать что-то еще. Также эксперт поясняет, чтобы крем работал, важно правильно его наносить: делать это надо в правильное время в соответствии с инструкцией (на ночь, днем или утром и вечером). Наносить его надо перед увлажняющим кремом для лица. Кроме того, важно не переборщить с количеством продукта – хватит небольшого количества размером с рисовое зернышко. Сначала наносите его на кость, окружающую перорбитальную область, затем распределите средство, двигаясь от внешнего уголка глаза к внутреннему, и дайте впитаться.
Выбор крема зависит от того, с какими проблемами вы хотите справиться. По мнению эксперта, с мешками и темными кругами борются средства, в составе которых есть кофеин, стимулирующий кровоток и расширяющий кровеносные сосуды, или витамин С, который также полезен для осветления темных кругов вокруг глаз. С мелкими морщинами справятся кремы с гиалуроновой кислотой, обеспечивающий суперувлажнение. Защитить нежную кожу от вредного воздействия окружающей среды помогут средства, в составе которых есть такие ингредиенты, как огурец, арника. Также при выборе средства стоит обратить внимание на то, какая у вас кожа. Для чувствительной подойдут легкие бальзамы, сыворотки или гели с минимальным количеством активных ингредиентов. Для раздраженной подбирайте средства без ароматизаторов, алкоголя и красителей. Для нормальной подойдут кремовые текстуры, для сухой – средства с богатым составом, которые обеспечат должный уровень увлажнения и питания.
Фото: vostock-photo
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