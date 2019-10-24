Эксперт рассказала, как узнать, работает ли ваш крем для глаз и как выбрать подходящий именно вам

Врач-дерматолог, медицинский эксперт Джанет Райан рассказала, как узнать, что ваш крем для глаз работает и дала советы по выбору наиболее подходящего вам в зависимости от проблемы, которую необходимо решить. Ее слова приводит британский онлайн-портал The Sun.

По ее мнению, первое, на что стоит обратить внимание, – есть ли результаты. «Вы должны заметить разницу в текстуре кожи в течение первой недели после первого применения, – поясняет она. – Кожа должна стать более гладкой, линии, появившиеся из-за обезвоживания – начать исчезать». Однако она добавляет, если вы склонны к отечности, видимые изменения могут появиться только через месяц, но кожа в любом случае станет мягче, контур глаз – свежее и ярче, а веки будут менее опухшими.