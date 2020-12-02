Эксперты рассказали, как изменилась мода на женскую грудь за 100 лет

В 1980-е годы внимание мужчин переключилось на большой бюст. Женщины начали делать пластические операции по увеличению груди. В начале 90-х часть общества восхищалась маленькой грудью, как у супермодели Кейт Мосс, другие предпочитали огромную грудь, которую часто актрисы подчеркивали с помощью глубокого декольте. Тогда же вырос спрос на круглые импланты, с помощью которых достигался эффект упругого бюста.

В начале тысячелетия операции по коррекции формы груди набирали еще большую популярность. Это привело к тому, что женщины начали увлекаться грудью чересчур больших размеров. В следующем десятилетии они массово начали уменьшать грудь в стремлении к натуральности. На данный момент большинство женщин хотят иметь грудь, пропорциональную другим параметрам фигуры.