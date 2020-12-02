Эксперты рассказали, как изменилась мода на женскую грудь за 100 лет
Эксперты напомнили, что в 1940-х годах прошлого века женщины отказались от корсетов в пользу бюстгальтера. В те годы стали популярны открытки с изображениями девушек в белье. По мнению большинства людей, у этих моделей был идеальный бюст: достаточно большой и заостренный. Тенденция сохранялась и в 1950-е годы. Тогда представительницы прекрасного пола начали вшивать в белье специальные подкладки.
How boob sizes have changed, from Pam's 'bouncy' 80's bust to Katie's HUGE 32FFs https://t.co/G30KujaLIF— The Irish Sun (@IrishSunOnline) December 1, 2020
Моду на фигуры с маленькой грудь связывают с певицей Твигги, которая стала популярной в 60-е годы. Тогда общественность влюбилась в ее мальчишескую фигуру с небольшим бюстом. Эта мода продолжилась и в последующее десятилетие.
Фото: pexels.com
В 1980-е годы внимание мужчин переключилось на большой бюст. Женщины начали делать пластические операции по увеличению груди. В начале 90-х часть общества восхищалась маленькой грудью, как у супермодели Кейт Мосс, другие предпочитали огромную грудь, которую часто актрисы подчеркивали с помощью глубокого декольте. Тогда же вырос спрос на круглые импланты, с помощью которых достигался эффект упругого бюста.
В начале тысячелетия операции по коррекции формы груди набирали еще большую популярность. Это привело к тому, что женщины начали увлекаться грудью чересчур больших размеров. В следующем десятилетии они массово начали уменьшать грудь в стремлении к натуральности. На данный момент большинство женщин хотят иметь грудь, пропорциональную другим параметрам фигуры.
Фото: pexels.com
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