Эксперты напомнили, чем мезотерапия полезна для кожи, и в чем специфика процедуры
Мезотерапия представляет собой инъекции из полезных компонентов, и к ним относятся: гиалуроновая кислота, различные витамины и микроэлементы, аминокислоты, пептиды и другие вещества. Таким образом, биологически активные вещества проникают в глубокие слои кожи, что не под силу обычной косметике.
Косметолог может смешать полезный коктейль самостоятельно, исходя из вашего типа кожи, или же использовать готовые вещества, которые созданы именно для данной процедуры. Как и любые внешние вмешательства, инъекции красоты могут вызвать дискомфорт. На наличие болезненных ощущений влияет личная переносимость и чувствительность кожи на состав коктейля.
Лечение подбирается в зависимости от типа кожи. Использование ретиноевой кислоты, цинка, серы, меди, рутины, экстракта мелилота поможет при борьбе с жирной и склонной к акне кожей. Так можно сократить поры, привести к норме выделение кожного салат, убить бактерии и снизить воспалительные процессы.
При сухой и поврежденной коже для увлажнения необходимо использовать в основе инъекций гиалуроновую кислоту плюс аминокислоты, такие как глицин, пролин, аргинин, лизин и прочее. Также важен витамин А, он помогает справиться с мелкими повреждениями и восстановить защитный барьер, а успокаивающее и противовоспалительное действие в данном случае окажут растительные экстракты.
Мезотерапия — отличное средство по омоложению кожи, она помогает вернуть свежий вид лица, убрать пигментацию и морщины. Главным компонентом в коктейле должна быть гиалуроновая кислота, возможно с добавлением коллагена, эластина, витамина С, гинкго билобы (растительного экстракта), ретинола, фосфолипидов. При необходимости косметолог может добавить экстракт водорослей, различные кислоты, диметиламиноэтанол, так как они помогают вернуть эластичность кожи и убрать мелкие морщины.
Фото: freepik.com
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