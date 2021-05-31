Эксперты напомнили, чем мезотерапия полезна для кожи, и в чем специфика процедуры

Лечение подбирается в зависимости от типа кожи. Использование ретиноевой кислоты, цинка, серы, меди, рутины, экстракта мелилота поможет при борьбе с жирной и склонной к акне кожей. Так можно сократить поры, привести к норме выделение кожного салат, убить бактерии и снизить воспалительные процессы.

При сухой и поврежденной коже для увлажнения необходимо использовать в основе инъекций гиалуроновую кислоту плюс аминокислоты, такие как глицин, пролин, аргинин, лизин и прочее. Также важен витамин А, он помогает справиться с мелкими повреждениями и восстановить защитный барьер, а успокаивающее и противовоспалительное действие в данном случае окажут растительные экстракты.

Мезотерапия — отличное средство по омоложению кожи, она помогает вернуть свежий вид лица, убрать пигментацию и морщины. Главным компонентом в коктейле должна быть гиалуроновая кислота, возможно с добавлением коллагена, эластина, витамина С, гинкго билобы (растительного экстракта), ретинола, фосфолипидов. При необходимости косметолог может добавить экстракт водорослей, различные кислоты, диметиламиноэтанол, так как они помогают вернуть эластичность кожи и убрать мелкие морщины.