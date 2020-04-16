Эксперт рассказала, как не сделать уборку квартиры во время пандемии опасной
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, по словам Маккуин, правила уборки помещений очень просты: нужно регулярно чистить и дезинфицировать помещение, но при этом важно понимать, что чистить, как мыть и когда убирать. Эксперт уверяет, что для антивирусной уборки не всегда подходит обычная бытовая химия – она иногда слишком слабы, чтобы убить вирус, потому, если есть возможность, стоит заменить ее на дезинфицирующие средства, которыми пользуются в больницах.
Ручки дверей и ящиков на шкафах протирайте спиртом или дезинфицирующими салфетками. А пульты дистанционного управления лучше упакуйте в целлофановые пакеты – так их будет проще обрабатывать противовирусными средствами. Также Лиза напомнила о том, что необходимо регулярно мыть сантехнику – не брезгуйте чистящими средствами с хлором, который убивает и бактерии, и вирусы. Однако чистой хлоркой пользоваться не стоит, чтобы не отравиться ее токсичными парами. Если не удастся найти спирт, можно воспользоваться еще одним средством – перекисью водорода, она также одобрена для борьбы с вирусной инфекцией.
Эксперт отметила, что сама уборка должна быть тщательной – за 3 минуты привычно смахнуть пыль не удастся. Пульты и дверные ручки, а также ручки шкафов надо протирать ежедневно. При этом надо помнить, что мыло и вода хороши для мытья рук, а для поверхностей столов – они не работают в качестве дезинфицирующих средств. Однако, несмотря на то, что уборка должна быть тщательной, не стоит переусердствовать. Мыть мягкую мебель не надо, особенно с хлоркой – так вы ее только испортите, а риск заразиться таким образом минимален. Если вы живете одна или ваша семья состоит из 2 человек, каждый из которых соблюдает режим изоляции и не болеет, то дезинфицировать квартиру ежедневно нет никакой надобности. Достаточно делать это пару раз в неделю – это лишняя трата энергии, да и от вдыхания паров мощных деинфектанов здоровее вы точно не станете.
Фото: pexels
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