Эксперт рассказала, как не сделать уборку квартиры во время пандемии опасной

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, по словам Маккуин, правила уборки помещений очень просты: нужно регулярно чистить и дезинфицировать помещение, но при этом важно понимать, что чистить, как мыть и когда убирать. Эксперт уверяет, что для антивирусной уборки не всегда подходит обычная бытовая химия – она иногда слишком слабы, чтобы убить вирус, потому, если есть возможность, стоит заменить ее на дезинфицирующие средства, которыми пользуются в больницах.

Ручки дверей и ящиков на шкафах протирайте спиртом или дезинфицирующими салфетками. А пульты дистанционного управления лучше упакуйте в целлофановые пакеты – так их будет проще обрабатывать противовирусными средствами. Также Лиза напомнила о том, что необходимо регулярно мыть сантехнику – не брезгуйте чистящими средствами с хлором, который убивает и бактерии, и вирусы. Однако чистой хлоркой пользоваться не стоит, чтобы не отравиться ее токсичными парами. Если не удастся найти спирт, можно воспользоваться еще одним средством – перекисью водорода, она также одобрена для борьбы с вирусной инфекцией.