Эксперт по выпадению волос назвал 5 фруктов, которые спасут вас от облысения

Мнению доктора Башара Бизра, одного из самых известных и опытных докторов в мире, доверяют сотни людей и его советам обычно следуют безоговорочно. Так, например, в этот раз эксперт решил обратить внимание на достаточно распространенную проблему выпадения волос и рассказать о том, как можно исправить ситуацию, передает британское издание Daily Mail.

«Наиболее распространенной причиной выпадения волос у мужчин или женщин является генетика. Но выпадения волос или их истончения, вызванные нездоровым состоянием кожи головы, возможно предотвратить», — отметил доктор.

Он считает, что реальную роль в поддержке здорового состояния волос и кожи головы может сыграть, например, правильное питание и назвал полезные фрукты, которые необходимо включить в свой рацион, если вы хотите сохранить роскошную шевелюру надолго.

Папайя

Не секрет, что коллаген — важный строительный белок, который помогает волосам расти здоровыми и прочными, однако для его восприятия важно комбинировать поступающие аминокислоты. Так, процесс усваивания нуждается в витамине С, который является ключевым ингредиентом в папайе. Фрукт мало того что содержит микронутриент в количестве 235 мг (в два раза превышает один апельсин!), так еще и богат калием, недостаток которого также связывают с выпадением волос.

Ананас

Некие нестабильные атомы, «свободные радикалы», могут не только повредить клетки и вызвать болезни и старение, но и пойти войной на волосяные фолликулы. Чтобы предотвратить маленький гражданский бунт внутри организма, необходимо подпитывать себя антиоксидантами — витаминами C и В6, марганцем, фенольными кислотами и флавоноидами, которые по счастливому стечению обстоятельств можно найти в ананасах.

Персик

«Чтобы волосы были здоровыми, жизненно важно, чтобы на коже головы было достаточно влаги. Ваша кожа головы содержит сальные железы, которые вырабатывают кожное сало, натуральное масло. Оно смазывает прядь волос по мере их роста. Если на ваших волосах недостаточно этого увлажняющего кожного сала, ваша кожа головы пострадает», — говорит Доктор Бизра.

Он отмечает, что в персики богаты витаминами А и С, поэтому они отлично справляются с поставленной перед ними задачей.

Киви

Киви — кладезь полезных веществ. Витамины А, Е, К, С, бета-каротин, лютеин, цинк, магний, фосфор — все это способствует правильному кровообращению в коже головы, что помогает укрепить волосы от корней.

«Киви также богаты медью, которая может помочь волосам сохранить их естественный цвет и держать седые волосы в страхе», — отмечает эксперт.

Яблоко

Эти фрукты содержат также массу полезных веществ и способствуют обновлению клеток, помогая не только поддержать кожу головы здоровой и предотвращая появление перхоти, но и способствуя росту волос. Японские ученые, например, предполагают, что это может быть связано с процианидином В2, однако исследование этого соединения остается спорным. Специалист подчеркивает, что независимо от результатов работы лабораторий, съедать по одному яблоку в день, безусловно, не будет лишним.