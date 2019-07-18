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Как определить, является ли воспаление на коже чем-то опасным: 2 простых способа от эксперта по красоте

Специалист по уходу за кожей Ребекка Беннетт объяснила разницу между комедонами и закупоренными порами, а также чем они могут быть опасны.

Ребекка Беннетт сказала британскому изданию Daily Mail, что закупоренные поры – это естественно, они представляют собой лишь излишки кожного сала, которое помогает защитить кожу и сохранить надлежащий уровень ее увлажненности. Однако комедоны, или угревая сыпь – это кожные новообразования воспалительного характера, образующиеся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами в сочетании с излишками сального секрета, которые образуют болезненную и долго проходящую кисту.

Эксперт по красоте заявила, что отличить закупоренные поры от комедонов можно уже по внешнему виду: «Вы обязательно почувствуете разницу. Комедоны более выпуклые, болезненные, в то время как забитые поры более гладкие и поверхностные. Кроме того, угревая сыпь чаще всего имеет темно-коричневый оттенок, поскольку содержимое комедона окисляется из-за контакта с воздухом, как разрезанное яблоко».

В отличие от угрей в забитых порах содержится воскообразное вещество, которое является результатом чрезмерной выработки кожного сала. Эта закупорка может сделать сами поры шире и более заметными, чаще всего в Т-зоне – на лбу, носу и подбородке. Причиной закупорки пор может стать недостаточное очищение кожи или использование неподходящей вашему типу кожи косметики. Микровоспаления,, как правило, вызванные закупоркой пор, обычно поверхностные и гораздо менее болезненные.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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