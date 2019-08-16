Стресс, потеря веса и еще 6 причин выпадения волос у женщин

Говорят, что сила женщины находится в ее волосах. Чем волосы длиннее и пышнее, тем лучше, как водится, однако и короткие стрижки не возбраняются. Другое дело, когда вместо красивых здоровых волос на голове появляются залысины — от андрогенной алопеции страдают около 30% женщин в определенный момент в жизни.
Доктор Башар Бизра, который занимается восстановлением волос, озвучил британскому изданию Daily Mail несколько причин, которые могут провоцировать потерю любимых локонов.
Стресс
Если у вас произошло травмирующее событие в жизни или серьезный долгий стресс, то вместо нормальных 10% волос в фазе выпадения их может оказаться целых 70%. Хорошая новость в том, что лечение, как правило, не требуется. А вот плохая, — что восстановление может занять несколько месяцев.
Гормональный диссбаланс
«Здоровые волосы — это гормоны, так как они помогают регулировать цикл роста волос. Если у вас есть гормональный дисбаланс, вы можете потерять волосы», — объясняет доктор Бизра.
По его словам, женский эстроген помогает держать волосы в фазе роста в течение определенного периода времени, в то время как переизбыток мужских гормонов в организме ведет к ровно противоположному эффекту, мешая росту волос и как бы «отключая» волосяные фолликулы.
Выбор прически
Да-да, любители дред, узких хвостиков, кос и наращивания волос! Чрезмерное натяжение очень негативно сказывается на кожу головы, из-за чего фолликулы могут воспалиться и повредиться. Для устранения проблем такого рода часто требуется пересадка волос, поэтому без необходимости туго затягивать прически нет смысла.
Дефицит железа
Анемия приводит к низкой выработке гемоглобина в крови, который восстанавливает клетки и насыщает кислородом фолликулы. Нет гемоглобина — нет пышных здоровых волос. Причина выпадения малоизвестная, но распространенная, а чтобы ее избежать, достаточно есть такие продукты как шпинат, грибы, кешью, миндаль, тыквенные семечки.
Дефицит витамина B12
Поддержание постоянного обмена веществ, выработка эритроцитов, которые переносят кислород к коже головы — все это заслуга B12, который содержится преимущественно в продуктах животного происхождения.
Генетика
«Вы подвергаетесь большему риску, если в вашей семье были случаи выпадения волос у женщин. Некоторые пациенты предпочитают проходить трансплантацию волос, где здоровые волосяные фолликулы берут с других участков тела и пересаживают на участки облысения», — рассказывает доктор Бизра.
Если у мужчин есть неплохой шанс не сверкать лысой макушкой в старости, то далеко не все женщины к 65 годам имеют здоровые сильные волосы.
Беременность
Кормление грудью и беременность истончают волосы, что не является ни для кого секретом. Однако многие забывают, что исправить ситуацию можно не дожидаясь лишних 3-4 месяцев, когда уровень гормонов придет в норму — питайтесь продуктами, богатыми на железо, старайтесь больше отдыхать и регулярно расчесывайте волос.
Потеря веса
«Если вы придерживаетесь диеты для быстрого похудения или переживаете внезапную потерю веса, питательные вещества, предназначенные для ваших волос, будут вынуждены перенаправиться в другие части тела как часть механизма выживания», — рассказывает доктор Бизра.
Выпадение и истончение волос можно остановить, если перестать мучить организм диетами и дать ему нужное количество калорий.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos