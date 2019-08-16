Стресс, потеря веса и еще 6 причин выпадения волос у женщин

Говорят, что сила женщины находится в ее волосах. Чем волосы длиннее и пышнее, тем лучше, как водится, однако и короткие стрижки не возбраняются. Другое дело, когда вместо красивых здоровых волос на голове появляются залысины — от андрогенной алопеции страдают около 30% женщин в определенный момент в жизни.

Доктор Башар Бизра, который занимается восстановлением волос, озвучил британскому изданию Daily Mail несколько причин, которые могут провоцировать потерю любимых локонов.

Стресс

Если у вас произошло травмирующее событие в жизни или серьезный долгий стресс, то вместо нормальных 10% волос в фазе выпадения их может оказаться целых 70%. Хорошая новость в том, что лечение, как правило, не требуется. А вот плохая, — что восстановление может занять несколько месяцев.

Гормональный диссбаланс

«Здоровые волосы — это гормоны, так как они помогают регулировать цикл роста волос. Если у вас есть гормональный дисбаланс, вы можете потерять волосы», — объясняет доктор Бизра.

По его словам, женский эстроген помогает держать волосы в фазе роста в течение определенного периода времени, в то время как переизбыток мужских гормонов в организме ведет к ровно противоположному эффекту, мешая росту волос и как бы «отключая» волосяные фолликулы.

Выбор прически

Да-да, любители дред, узких хвостиков, кос и наращивания волос! Чрезмерное натяжение очень негативно сказывается на кожу головы, из-за чего фолликулы могут воспалиться и повредиться. Для устранения проблем такого рода часто требуется пересадка волос, поэтому без необходимости туго затягивать прически нет смысла.

Дефицит железа

Анемия приводит к низкой выработке гемоглобина в крови, который восстанавливает клетки и насыщает кислородом фолликулы. Нет гемоглобина — нет пышных здоровых волос. Причина выпадения малоизвестная, но распространенная, а чтобы ее избежать, достаточно есть такие продукты как шпинат, грибы, кешью, миндаль, тыквенные семечки.