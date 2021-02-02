Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина призналась в злоупотреблении ботоксом
В своем микроблоге в социальной сети Instagram бывшая модель и экс-жена верховного руководителя Малайзии откровенно призналась, что пристрастилась к инъекциям, но они в итоге не принесли ей желаемого результата и даже разочаровали. Свой пост, озаглавленный «Уколы красоты. Дань моде или необходимость?», Воеводина посвятила рассуждениям о том, приносит ли пользу популярная процедура. По ее словам, сама она в какой-то момент стала чрезмерно увлекаться ботоксом, филлерами, но из-за этого стала выглядеть не моложе, а старше, что никак не входило в ее планы.
«Скажу честно, раньше я злоупотребляла различными уколами красоты. Но если бы вместо этого я больше спала, меньше нервничала и питалась более правильно, то такими агрессивными методами мне бы пришлось воспользоваться еще очень нескоро!» – написала Воеводина. Она заявила, что из-за ботокса ее мышцы лица перестали правильно работать, потому кожа стала дряблой и словно «обвалилась». Молодым девушкам она посоветовала не прибегать сразу к тяжелой артиллерии в виде инъекций, вместо этого отдать предпочтение гимнастике для лица, чаще делать маски и не забывать пользоваться кремами.
Фото: Instagram rihanapetra
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