Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина призналась в злоупотреблении ботоксом

«Скажу честно, раньше я злоупотребляла различными уколами красоты. Но если бы вместо этого я больше спала, меньше нервничала и питалась более правильно, то такими агрессивными методами мне бы пришлось воспользоваться еще очень нескоро!» – написала Воеводина. Она заявила, что из-за ботокса ее мышцы лица перестали правильно работать, потому кожа стала дряблой и словно «обвалилась». Молодым девушкам она посоветовала не прибегать сразу к тяжелой артиллерии в виде инъекций, вместо этого отдать предпочтение гимнастике для лица, чаще делать маски и не забывать пользоваться кремами.

Фото: Instagram rihanapetra

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!