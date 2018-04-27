Экс-возлюбленная Лео Ди Каприо сфотографировалась абсолютно голой

Датская модель Нина Агдал никогда не стеснялась выкладывать снимки в полностью обнаженном виде, но в последнее время такие посты в Instagram девушки стали появляться все чаще.

На днях Нина поделилась с фолловерами очередным весьма пикантным фото: она лежит на животе на кровати, одетая в одни босоножки.