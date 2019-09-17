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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева поделилась простым секретом идеального пресса после третьих родов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Многодетная мама Саша Зверева похвасталась плоским животом и рассказала, что делает, чтобы ее пресс выглядел идеально.

«Больше всего поддерживать форму помогает ДИ-Е-ТА. В моей жизни были периоды, когда я пахала до мокрых трусов на боксе по 3 трени в неделю-и я была не в такой форме, как сейчас. Потому что после тренек я была голодная, как зверь. И поедала вместе с десертом полные порции. Конфетульки, печенюхи, первое, второе, компот)) Я не говорю, что спорт-плохо. Но на меня он влиял желанием подкрепиться. Я попробовала перестать изнуряющие тренировки и посмотреть, что будет», — написала она в блоге.

«Вместо зала добавила другую активность. Стала много ходить пешком (прямо по паре часов минимум), делать велосипедные прогулки (катить сзади Леву). Но кроме общей активности я делаю каждый день, каждое утро, когда иду, когда сижу где-то упор на вакуум живота и постоянное напряжение мышц. Перед зеркалом дома, сидя на пляже, за столиком в ресторане-я по многу раз в день выдыхаю полностью и втягиваю живот и держу так в напряжении. Таким образом все внутренние органы всегда подтянуты и не "вываливаются" наружу неаппетитным животиком», — поделилась она.

«Внимание! За 2 дня до менструации и во время нее я перестаю напрягать мышцы живота и даю матке быть рыхлой, расслабенной, наполненной кровью. Именно в эти дни вы начинаете валить мне сообщения и комментарии про "Сашенька, что я вижу, поздравляю вас!". Нет, просто я не держу мышцы, а матка в эти дни увеличивается вдвое — и вдавливать ее против природы не вижу смысла. Так же в эти дни я затихаю, убираю активности. Больше отдыхаю, лежу, медитирую, гнездуюсь. Это заложено в женщине природой», — предупредила она.

Чтобы кожа была в тонусе, Саша использует банки для вакуумного массажа и масло. А раз в неделю она ходит на лимфодренажный антицеллюлитный ручной массаж.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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