Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева поделилась простым секретом идеального пресса после третьих родов

«Больше всего поддерживать форму помогает ДИ-Е-ТА. В моей жизни были периоды, когда я пахала до мокрых трусов на боксе по 3 трени в неделю-и я была не в такой форме, как сейчас. Потому что после тренек я была голодная, как зверь. И поедала вместе с десертом полные порции. Конфетульки, печенюхи, первое, второе, компот)) Я не говорю, что спорт-плохо. Но на меня он влиял желанием подкрепиться. Я попробовала перестать изнуряющие тренировки и посмотреть, что будет», — написала она в блоге.

«Вместо зала добавила другую активность. Стала много ходить пешком (прямо по паре часов минимум), делать велосипедные прогулки (катить сзади Леву). Но кроме общей активности я делаю каждый день, каждое утро, когда иду, когда сижу где-то упор на вакуум живота и постоянное напряжение мышц. Перед зеркалом дома, сидя на пляже, за столиком в ресторане-я по многу раз в день выдыхаю полностью и втягиваю живот и держу так в напряжении. Таким образом все внутренние органы всегда подтянуты и не "вываливаются" наружу неаппетитным животиком», — поделилась она.