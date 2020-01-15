Экс-психолог с большой грудью создала бренд нижнего белья, чтобы помочь «подругам по несчастью», и разбогатела

Женщина поняла, что она «сыта по горло» сложившейся ситуацией и решила помочь себе и своим «подругам по несчастью». Именно тогда ее партнер предложил ей нарисовать свой собственный «идеальный» дизайн нижнего белья, и тогда ей в голову пришла идея создать свой собственный бренд нижнего белья, в ассортименте которого были представлены бюстгальтеры больших размеров – с четвертого по восьмой включительно.

В дизайне своих комплектов она использует исключительно роскошные материалы – шелк и французское кружево. В течение первого года существования ее компания развилась от скромного стартапа до бренда, представленного в ведущих британских магазинах класса люкс. И предпринимательница признается, что надеется, что прибыль ее компании в 2020 году вырастет еще значительнее.

Фото: vostock-photo, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!