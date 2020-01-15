Экс-психолог с большой грудью создала бренд нижнего белья, чтобы помочь «подругам по несчастью», и разбогатела
Кэти призналась британскому онлайн-порталу Daily Mail, что прежде у нее никогда не было опыта в индустрии моды, зато всю жизнь ее грудь была весьма пышной. А после рождения двойняшек размер увеличился аж до восьмого.
Фото: Instagram
И тогда женщина обнаружила, что найти подходящее красивое нижнее белье на такой бюст весьма проблематично – и дело было не в цене, а в том, что либо размерный ряд был неподходящим, либо внешний вид бюстгальтера был не очень симпатичен.
«Я хотела, чтобы мое белье было изготовлено из настоящего шелка, французского кружева, чтобы бретельки подходили по цвету, как в коллекциях Agent Provocateur или La Perla, но у люксовых марок такие модели были представлены исключительно в маленьких размерах», — пояснила Кэти.
Женщина поняла, что она «сыта по горло» сложившейся ситуацией и решила помочь себе и своим «подругам по несчастью». Именно тогда ее партнер предложил ей нарисовать свой собственный «идеальный» дизайн нижнего белья, и тогда ей в голову пришла идея создать свой собственный бренд нижнего белья, в ассортименте которого были представлены бюстгальтеры больших размеров – с четвертого по восьмой включительно.
В дизайне своих комплектов она использует исключительно роскошные материалы – шелк и французское кружево. В течение первого года существования ее компания развилась от скромного стартапа до бренда, представленного в ведущих британских магазинах класса люкс. И предпринимательница признается, что надеется, что прибыль ее компании в 2020 году вырастет еще значительнее.
Фото: vostock-photo, Instagram
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