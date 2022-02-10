Экономная красота: можно ли использовать гидрогелевые патчи несколько раз

При нанесении старайтесь не формировать кожные складки, а снимать патчи нужно от спинки носа к височной зоне. Оставшуюся на веках питательную сыворотку не смывают, а легко вбивают подушечками пальцев в кожу. Повторно использовать гидрогелевые патчи не стоит, потому что они для этого не предназначены. На материале остаются бактерии, которые будут размножаться вплоть до следующего применения. Еще одна проблема в том, что после использования патч уже отдал вам значительную часть своей пропитки, и новая ему не поможет. Исключение - только многоразовые патчи, но речь сейчас не о них. Но даже их после каждого применения необходимо правильно очищать, иначе вместо антиэйдж-эффекта получите раздражение, покраснения и высыпания.