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Экономная красота: можно ли использовать гидрогелевые патчи несколько раз

Наша кожа требует ежедневного ухода, но повышенного внимания заслуживает зона вокруг глаз, которая нуждается в бережном и тщательном подборе средств. Если есть спрос, будет и предложение. Специалисты создали продукт, который предназначен именно для периорбитальной области – патчи. Они сделаны из геля или ткани, которые пропитаны активными компонентами. Стоит такое удовольствие недешево, а о повторном использовании есть разные мнения. Так как же все-таки надо?
Экономная красота: можно ли использовать гидрогелевые патчи несколько раз

Патчи наносятся на очищенную кожу на 15-20 минут. Если вы используете те, что борются с «гусиными лапками», тогда старайтесь прикрепить их ближе к внешнему уголку глаза. Если же патчи предназначены для уменьшения отечности и темных кругов — приклеивайте их ближе к внутреннему уголку.

При нанесении старайтесь не формировать кожные складки, а снимать патчи нужно от спинки носа к височной зоне. Оставшуюся на веках питательную сыворотку не смывают, а легко вбивают подушечками пальцев в кожу. Повторно использовать гидрогелевые патчи не стоит, потому что они для этого не предназначены. На материале остаются бактерии, которые будут размножаться вплоть до следующего применения. Еще одна проблема в том, что после использования патч уже отдал вам значительную часть своей пропитки, и новая ему не поможет. Исключение - только многоразовые патчи, но речь сейчас не о них. Но даже их после каждого применения необходимо правильно очищать, иначе вместо антиэйдж-эффекта получите раздражение, покраснения и высыпания.

Фото: freepik.com

Источник: 7sisters
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