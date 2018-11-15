Екатерина Стриженова не узнала младшую дочь после смены имиджа

В этом году младшая дочь телеведущих Екатерины и Александра Стриженовых Саша окончила школу и поступила в один из лучших российских ВУЗов. В честь начала студенческой жизни девушка приняла непростое решение расстаться с длинными волосами. Новая стрижка стала лишь первым шагом в метаморфозах внешности юной Александры, постепенно сменившей нежный образ на роковой. На одном из последних фото, опубликованных Сашей в соцсетях, ее не узнала даже мама.