Екатерина Стриженова не узнала младшую дочь после смены имиджа

В этом году младшая дочь телеведущих Екатерины и Александра Стриженовых Саша окончила школу и поступила в один из лучших российских ВУЗов. В честь начала студенческой жизни девушка приняла непростое решение расстаться с длинными волосами. Новая стрижка стала лишь первым шагом в метаморфозах внешности юной Александры, постепенно сменившей нежный образ на роковой. На одном из последних фото, опубликованных Сашей в соцсетях, ее не узнала даже мама.
«Александра, я тебя здесь не узнала!» – написала в комментариях Екатерина Стриженова. Тем не менее, многим подписчикам понравился новый образ Саши: «Очаровательная девушка», «Как можно быть такой 🤤❤️», «Одри Хепбёрн», «Вы очень красивая девушка, и выглядите вы просто сногсшибательно :)», «Игра света и тени! Интересно получилось👍😃💞».
А вам нравится такой образ Александры Стриженовой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
Фото: instagram