«Ее внешность сейчас в абсолютном тренде»: эксперты рассказали о пластических операциях Светланы Лободы
Фото из Instagram Светланы Лободы
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35-летняя Светлана Лобода уверяет, что никогда не делала пластику. Однако хирурги раскрыли ее секреты в интервью одному из российских СМИ.
Светлана Лобода считается одной из самых ярких и сексуальных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Блондинка может похвастаться сексуальными пухлыми губами, точеными скулами и идеальной фигурой. Но московский пластический хирург Александр Вдовин заявил в интервью порталу Sobesednik.ru, что Светлана с большой долей вероятности прибегала к услугам медиков, чтобы измениться.
«Ее внешность сейчас в абсолютном тренде. Если сравнивать фото раннего периода и нынешние, то можно заметить, что Светлана сделала себе ринопластику и скорее всего поработала над увеличением губ. Вероятно, ей была проведена аугментация (изменение контуров лица с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты) некоторых зон», — отметил врач.
Другой эксперт, косметолог Амина Бердова, считает, что Светлане все-таки не стоит увлекаться увеличением объема губ — напротив, их лучше уменьшить, поскольку они начинают выглядеть неестественно: «Из-за введенного ранее биополимера заметно разрастается ткань губы. Этот процесс можно сгладить и уменьшить объем. Хотя это даст эффект временный. Для решения вопроса рекомендуется хирургическое удаление биополимера, к чему, я уверена, она со временем придет».