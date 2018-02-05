35-летняя Светлана Лобода уверяет, что никогда не делала пластику. Однако хирурги раскрыли ее секреты в интервью одному из российских СМИ.

Светлана Лобода считается одной из самых ярких и сексуальных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Блондинка может похвастаться сексуальными пухлыми губами, точеными скулами и идеальной фигурой. Но московский пластический хирург Александр Вдовин заявил в интервью порталу Sobesednik.ru, что Светлана с большой долей вероятности прибегала к услугам медиков, чтобы измениться.

«Ее внешность сейчас в абсолютном тренде. Если сравнивать фото раннего периода и нынешние, то можно заметить, что Светлана сделала себе ринопластику и скорее всего поработала над увеличением губ. Вероятно, ей была проведена аугментация (изменение контуров лица с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты) некоторых зон», — отметил врач.