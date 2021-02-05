Джессика Альба без макияжа поделилась своей ежевечерней бьюти-рутиной

Стоит отметить, что в видеоролике Альба предстала без макияжа, ретуши и фильтров, и выглядела при этом просто сногсшибательно: ее кожа буквально светилась молодостью и здоровьем. В ролике она убрала волосы от лица при помощи милой повязки с кошачьими ушками, чтобы они не мешали при нанесении косметики. Для начала актриса нанесла на кожу мягкое пенящееся очищающее средство с веганским составом и без ароматизаторов. Затем, когда загрязнения были удалены, смочила спонж конняку водой и удалила остатки средства с лица и при этом произвела мягкое отшелушивание ороговевших клеток. На чистую кожу Альба нанесла маску для сияния, и пока ожидала, когда она подействует, выполняла дыхательные упражнения: глубоко вдыхала, задерживала воздух на 4 секунды и медленно выдыхала.

После того, как маска была смыта, в качестве завершающего этапа актриса намазала на лицо и шею ультраувлажняющий бальзам, который помогает ей избежать шелушений и сухости.