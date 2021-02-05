Джессика Альба без макияжа поделилась своей ежевечерней бьюти-рутиной
Джессика Альба известна не только как актриса, но и успешная бизнес-леди, основавшая свой бренд косметики. Неудивительно, что она обожает ухаживать за кожей и разработала собственный бьюти-ритуал, которого придерживается каждый вечер. В своем микроблоге в социальной сети Instagram она написала: «Когда я хочу, чтобы все было просто, и при этом хочется себя побаловать, я использую только 3 косметических продукта и делаю дыхательные упражнения».
Стоит отметить, что в видеоролике Альба предстала без макияжа, ретуши и фильтров, и выглядела при этом просто сногсшибательно: ее кожа буквально светилась молодостью и здоровьем. В ролике она убрала волосы от лица при помощи милой повязки с кошачьими ушками, чтобы они не мешали при нанесении косметики. Для начала актриса нанесла на кожу мягкое пенящееся очищающее средство с веганским составом и без ароматизаторов. Затем, когда загрязнения были удалены, смочила спонж конняку водой и удалила остатки средства с лица и при этом произвела мягкое отшелушивание ороговевших клеток. На чистую кожу Альба нанесла маску для сияния, и пока ожидала, когда она подействует, выполняла дыхательные упражнения: глубоко вдыхала, задерживала воздух на 4 секунды и медленно выдыхала.
После того, как маска была смыта, в качестве завершающего этапа актриса намазала на лицо и шею ультраувлажняющий бальзам, который помогает ей избежать шелушений и сухости.
Фото: Globallookpress.com
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