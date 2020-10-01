Дженнифер Лопес продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги в пикантной съемке

Пользователи остались в восторге от новой фотосессии артистки и отметили, что она получилась очень провокационной и стильной. Особое внимание они обратили на ее ноги, кажущиеся бесконечно длинными и стройными. «Богиня!», «Боже! Я просто хочу продолжать пускать слюни на эти снимки!», «У меня отвисла челюсть!», «Никогда не стареющая!», «Эта женщина – истинное воплощение женственности», «Почему ты такая идеальная?», «Вы просто совершенны во всех отношениях, благослови вас Бог», «Мисс совершенство», «Ох, эти ноги!», – написали они в комментариях.