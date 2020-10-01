Дженнифер Лопес продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги в пикантной съемке
Фото: Globallookpress.com
Лопес выложила в свой Instagram-аккаунт серию пикантных снимков, на которых продемонстрировала два стильных и вместе с тем сексуальных осенних образа. На одном из кадров она позирует, стоя возле стены и надев на голое тело классического кроя бежевый тренч, на ногах у нее босоножки в тон. На втором – сидит, провокационно раздвинув ноги, в плаще цвета хаки и малиновых туфлях. Макияж Джей Ло сделан в классических теплых оттенках с акцентом на губы, а волосы уложены в объемные волны. «Просто энергия лиловой осени», – подписала звезда свою публикацию.
Пользователи остались в восторге от новой фотосессии артистки и отметили, что она получилась очень провокационной и стильной. Особое внимание они обратили на ее ноги, кажущиеся бесконечно длинными и стройными. «Богиня!», «Боже! Я просто хочу продолжать пускать слюни на эти снимки!», «У меня отвисла челюсть!», «Никогда не стареющая!», «Эта женщина – истинное воплощение женственности», «Почему ты такая идеальная?», «Вы просто совершенны во всех отношениях, благослови вас Бог», «Мисс совершенство», «Ох, эти ноги!», – написали они в комментариях.
Фото: Globallookpress.com
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