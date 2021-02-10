Дженнифер Лопес продемонстрировала суперкороткую стрижку на обложке глянца

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость поделилась кадром, на котором позирует с короткой стрижкой пикси, уложенной в мокром стиле. Макияж Лопес также выполнен в ультрамодной технике с влажно сияющим финишем. При этом никакие яркие акценты в мейке не отвлекают от ее безупречной кожи – глаза и губы накрашены в естественных тонах. Единственный дополнительный акцент в портрете – крупные серьги с крупными белыми камнями. В качестве фотографа на съемке выступила знаменитая фэшн-художник Дэниелла Миденж, неоднократно сотрудничавшая с такими модными изданиями, как Grazia, GQ, Marie Claire, Elle.

Поклонники по достоинству оценили и снимок, и преображение своей любимицы: «Просто богиня!», «Необычайно хороша», «Невозможно красива», «В этом кадре безупречно все: и серьги, и вы», «Мне нравится твой новый образ», «Обожаю пикси!», «Какая стрижка! Какая кожа!», «Эта прическа смотрится на тебе отлично!» – написали они.

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