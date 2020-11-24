Дженнифер Лопес поразила поклонников тем, как выглядит без макияжа: «Как вам это удается?»

Певица спросила своих поклонников, понравилась ли им новая версия ее популярной песни Pa Ti, которую она исполнила во время церемонии, и рассказала, как она ее придумала. Подписчики Лопес не остались равнодушны к тому, как смело она появилась перед камерой без грамма косметики, хотя накануне явно вернулась поздно. Не осталось незамеченным и безупречное качество кожи звезды, которая с каждым годом выглядит все моложе. «Как вам это удается? Вы богиня!», «Убили меня наповал!», «Вау! Выглядите превосходно!», «Горячая штучка», «Расскажите, как вам удается оставаться такой потрясающей?», «Просто нет слов!», — написали они ей в комментариях.

Фото: Globallook, Instagram

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