Дженнифер Лопес поразила поклонников тем, как выглядит без макияжа: «Как вам это удается?»
Фото: Globallookpress.com
Лопес, накануне восхитившая миллионы людей своим провокационным выступлением на музыкальной премии American Music Awards (AMA), наутро вышла в прямой эфир в своем микроблоге в социальной сети Instagram, где предстала перед своими поклонниками без макияжа. Звезда была облачена в шелковый халат с тропическим принтом, ее волосы были собраны в небрежный пучок, а на лице не было заметно ни грамма косметики. «Привет! Доброе утро! Сюрприз! — жизнерадостно заявила Джей Ло, мило хихикая. — Как у вас дела сегодня? Я встала рано, просмотрела свои соцсети и увидела, что вы, ребята, вчера много писали об AMA».
Певица спросила своих поклонников, понравилась ли им новая версия ее популярной песни Pa Ti, которую она исполнила во время церемонии, и рассказала, как она ее придумала. Подписчики Лопес не остались равнодушны к тому, как смело она появилась перед камерой без грамма косметики, хотя накануне явно вернулась поздно. Не осталось незамеченным и безупречное качество кожи звезды, которая с каждым годом выглядит все моложе. «Как вам это удается? Вы богиня!», «Убили меня наповал!», «Вау! Выглядите превосходно!», «Горячая штучка», «Расскажите, как вам удается оставаться такой потрясающей?», «Просто нет слов!», — написали они ей в комментариях.
Фото: Globallook, Instagram
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