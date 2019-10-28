Дженнифер Энистон рассказала, как ей удается сохранять идеальную фигуру в 50 лет

Кроме того, ключом к хорошей физической форме актриса считает счастье, а быть счастливым – это тяжелый труд, ведь для этого надо не лениться заботиться о себе: «Правильное питание, здоровый сон, счастье – это ключ к успеху». Джен добавляет, что генетика также на ее стороне: ее папа – грек, потому у нее практически нет морщин, как у него и как у ее бабушки. Однако актриса не всегда так относилась к себе. Был период, когда она переживала о том, что ее попа недостаточно округлая, и всячески пыталась это исправить. Однако ближе к 50 она перестала так на себя давить и научилась любить свое тело со всеми недостатками.

Фото: DPA portal.picture-alliance.com

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