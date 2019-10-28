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Дженнифер Энистон рассказала, как ей удается сохранять идеальную фигуру в 50 лет

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: DPA portal.picture-alliance.com

Может быть, ей и 50 лет, но Дженнифер Энистон выглядит на 20 лет моложе. Ее подтянутая фигура – предмет зависти многих, и вот звезда, наконец, раскрыла, как ей удается оставаться в такой прекрасной форме.

Джен говорит, что она на протяжении долгих лет практикует интервальное голодание по системе 16:8. Ее слова приводит онлайн-таблоид The Sun: «По утрам я не завтракаю, только пью зеленый сок, потому что заметила большую разницу в ощущениях и внешнем виде, когда обхожусь без твердой пищи в течение 16 часов».

Также Энистон добавляет, что спорт – важная часть ее жизни: она ежедневно занимается йогой, медитирует, а также практикует бокс и не пренебрегает кардиотренировками.

«Я чувствую себя прекрасно, когда заканчиваю отличную тренировку, потому что я понимаю, что позаботилась о своем теле, получила заряд эндорфинов. У меня всего одно тело и я стараюсь заботиться о нем. У меня дома есть спин-байк, эллиптический тренажер и беговая дорожка, потому я ежедневно не менее 20 минут отвожу кардио. Даже такое короткое занятие спортом имеет значение», – поясняет актриса.

Кроме того, ключом к хорошей физической форме актриса считает счастье, а быть счастливым – это тяжелый труд, ведь для этого надо не лениться заботиться о себе: «Правильное питание, здоровый сон, счастье – это ключ к успеху». Джен добавляет, что генетика также на ее стороне: ее папа – грек, потому у нее практически нет морщин, как у него и как у ее бабушки. Однако актриса не всегда так относилась к себе. Был период, когда она переживала о том, что ее попа недостаточно округлая, и всячески пыталась это исправить. Однако ближе к 50 она перестала так на себя давить и научилась любить свое тело со всеми недостатками.

Фото: DPA portal.picture-alliance.com

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