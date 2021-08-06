Дженнифер Энистон напугал ее двойник в соцсети из-за поразительного сходства

На данный момент Энистон не зарегистрирована на молодежной платформе и пока не планирует к ней присоединиться. Видеоролик из сети TikTok ей прислала подруга, после просмотра которого звезда заявила: «Я посмотрела видео и оно напугало меня. Эта девушка совсем не похожа на меня».

Обсуждаемое видео опубликовала Лиза Транель в конце июня, а спустя непродолжительное время ролик стал вирусным и набрал практически семь миллионов просмотров и более 772 000 лайков, поскольку зрители отметили ее поразительное сходство с Энистон. На соответствующее видео обратили внимание в Insider.