Дженнифер Энистон напугал ее двойник в соцсети из-за поразительного сходства
Американская актриса Дженнифер Энистон рассказала в одном из своих интервью, что была поражена, когда увидела в Сети своего двойника. По словам знаменитости, это сравнение вывело ее из себя. Всему виной видео, опубликованное в сети TikTok одной из пользовательниц под ником she_plusthree. В кадре находится та самая девушка и повторяет сцену из популярного сериала «Друзья»: синхронно говорит и копирует мимику актрисы.
На данный момент Энистон не зарегистрирована на молодежной платформе и пока не планирует к ней присоединиться. Видеоролик из сети TikTok ей прислала подруга, после просмотра которого звезда заявила: «Я посмотрела видео и оно напугало меня. Эта девушка совсем не похожа на меня».
Обсуждаемое видео опубликовала Лиза Транель в конце июня, а спустя непродолжительное время ролик стал вирусным и набрал практически семь миллионов просмотров и более 772 000 лайков, поскольку зрители отметили ее поразительное сходство с Энистон. На соответствующее видео обратили внимание в Insider.
@she_plusthree
You know what I mean?♬ original sound - Friends
Фото: Instagram jenniferaniston
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