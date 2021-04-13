Тогда и сейчас: как выглядели голливудские звезды до того, как поседели

Полностью принял свою седину и 68-летний Джефф Голдблюм, также в жизни он носит очки, из-за чего стал похож на профессора. «Когда-то я был брюнетом, а теперь мои волосы посыпаны солью и перцем, и мне нравится, как это выглядит. К счастью, я хотя бы не лысею. Но когда ты красишь шевелюру в попытках удержать уходящую молодость, это выглядит смешно и делает тебя старше», – отметил он.