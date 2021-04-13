Тогда и сейчас: как выглядели голливудские звезды до того, как поседели
Так, Джейн Фонда на раздаче «Оскаров» 2020 года продемонстрировала свою обновленную прическу с серебристыми прядями. Фонде, к слову, 83 года, и она – одна из самых известных блондинок всех времен. Потому многие испытали легкий шок, когда со светлой стороны она внезапно для всех перешла на серую. Но выглядела она при этом стильно.
Фото: globallook
Удивил многих и 64-летний Том Хэнкс, который одно время гордо щеголял с совершенно белой окладистой бородой.
Фото: globallook
Уже несколько десятилетий серебристой лисой щеголяет Харрисон Форд. Актер на собственном примере показывает, что 78 – это лишь число в его паспорте. Он активно снимается в блокбастерах и, по слухам, собирается вновь примерить фетровую шляпу и расчехлить фирменный хлыст для съемок в очередной серии «Индианы Джонса».
Фото: globallook
Звезда франшизы «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис уже давно позиционирует себя как сторонницу естественного старения, потому она не стеснялась того, что седеет. Этот процесс начался еще в начале 2000-х годов, но в 2019-м на «Золотом глобусе» актриса появилась с серебряными волосами с холодным подтоном. «Прозрение пришло, когда я сидела в парикмахерской и думала: «Какого черта я по доброй воле наношу на голову химическое вещество, которое горит?» – отметила она в одном из интервью.
Фото: globallook
59-летний Джон Бон Джови тоже сменил цвет волос с каштанового на серый. Сделал он это со словами: «Да, я седею, но толстым Элвисом точно не стану!»
Фото: globallook
Уже несколько лет 67-летний Пирс Броснан сменил черные тона на естественные оттенки соли с перцем. Время от времени актер красил волосы для съемок в кино, но в апреле 2019-го решительно от этого отказался.
Фото: globallook
Еще в 2015 году Хелен Миррен активно красила волосы в теплый блонд и даже тонировала его в розовый, однако в последнее время она решила отрастить свои собственные волосы, которые оказались благородного белого оттенка.
Фото: globallook
Полностью принял свою седину и 68-летний Джефф Голдблюм, также в жизни он носит очки, из-за чего стал похож на профессора. «Когда-то я был брюнетом, а теперь мои волосы посыпаны солью и перцем, и мне нравится, как это выглядит. К счастью, я хотя бы не лысею. Но когда ты красишь шевелюру в попытках удержать уходящую молодость, это выглядит смешно и делает тебя старше», – отметил он.
Фото: globallook
Сейчас Мэтту Леблану 53 года, и он полностью седой, но красить волосы в черный цвет он начал, еще когда снимался во втором сезоне «Друзей». Но тогда этого требовала роль. С тех пор он от этой практики отказался.
Фото: globallook
Отказалась от окрашивания и актриса-легенда Гленн Клоуз. «Я думаю, вы можете оставаться сексуальной до самой смерти, и то, какого цвета ваши волосы, здесь совершенно не причем», – отметила 74-летняя звезда.
Фото: globallook
Фото: globallook
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