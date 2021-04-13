passion.ru

Тогда и сейчас: как выглядели голливудские звезды до того, как поседели

Появление седины – естественная часть жизни, не обойдет стороной она даже знаменитостей. И в то время как многие люди предпочитают красить волосы, эти 10 селебритис на собственном примере доказывают, что седые волосы могут выглядеть стильно.

Так, Джейн Фонда на раздаче «Оскаров» 2020 года продемонстрировала свою обновленную прическу с серебристыми прядями. Фонде, к слову, 83 года, и она – одна из самых известных блондинок всех времен. Потому многие испытали легкий шок, когда со светлой стороны она внезапно для всех перешла на серую. Но выглядела она при этом стильно.

Джейн Фонда

Фото: globallook

Удивил многих и 64-летний Том Хэнкс, который одно время гордо щеголял с совершенно белой окладистой бородой.

Том Хэнкс

Фото: globallook

Уже несколько десятилетий серебристой лисой щеголяет Харрисон Форд. Актер на собственном примере показывает, что 78 – это лишь число в его паспорте. Он активно снимается в блокбастерах и, по слухам, собирается вновь примерить фетровую шляпу и расчехлить фирменный хлыст для съемок в очередной серии «Индианы Джонса».

Харрисон Форд

Фото: globallook

Звезда франшизы «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис уже давно позиционирует себя как сторонницу естественного старения, потому она не стеснялась того, что седеет. Этот процесс начался еще в начале 2000-х годов, но в 2019-м на «Золотом глобусе» актриса появилась с серебряными волосами с холодным подтоном. «Прозрение пришло, когда я сидела в парикмахерской и думала: «Какого черта я по доброй воле наношу на голову химическое вещество, которое горит?» – отметила она в одном из интервью.

Джейми Ли Кертис

Фото: globallook

59-летний Джон Бон Джови тоже сменил цвет волос с каштанового на серый. Сделал он это со словами: «Да, я седею, но толстым Элвисом точно не стану!»

Джон Бон Джови

Фото: globallook

Уже несколько лет 67-летний Пирс Броснан сменил черные тона на естественные оттенки соли с перцем. Время от времени актер красил волосы для съемок в кино, но в апреле 2019-го решительно от этого отказался.

Пирс Броснан

Фото: globallook

Еще в 2015 году Хелен Миррен активно красила волосы в теплый блонд и даже тонировала его в розовый, однако в последнее время она решила отрастить свои собственные волосы, которые оказались благородного белого оттенка.

Хелен Миррен

Фото: globallook

Полностью принял свою седину и 68-летний Джефф Голдблюм, также в жизни он носит очки, из-за чего стал похож на профессора. «Когда-то я был брюнетом, а теперь мои волосы посыпаны солью и перцем, и мне нравится, как это выглядит. К счастью, я хотя бы не лысею. Но когда ты красишь шевелюру в попытках удержать уходящую молодость, это выглядит смешно и делает тебя старше», – отметил он.

Джефф Голдблюм

Фото: globallook

Сейчас Мэтту Леблану 53 года, и он полностью седой, но красить волосы в черный цвет он начал, еще когда снимался во втором сезоне «Друзей». Но тогда этого требовала роль. С тех пор он от этой практики отказался.

Мэтт Леблан

Фото: globallook

Отказалась от окрашивания и актриса-легенда Гленн Клоуз. «Я думаю, вы можете оставаться сексуальной до самой смерти, и то, какого цвета ваши волосы, здесь совершенно не причем», – отметила 74-летняя звезда.

Гленн Клоуз

Фото: globallook

Фото: globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное