Двум зависимым от загара сестрам с разницей в несколько недель диагностировали меланому
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, мать двоих детей Сара пошла в солярий, чтобы продлить жизнь обретенному в ежегодном отпуске загару, и обнаружила на ступне и ноге родинки, которые показались ей подозрительными. Молодая женщина решила обратиться к врачу, который диагностировал ей меланому. Шокированная, она поделилась новостью с родными, после чего ее сестра Рианна, заядлая любительница загара, на всякий случай тоже решила провериться. И терапевт подтвердил, что ее невус на лице – рак кожи. «Определенно, услышать слово «онкология» очень страшно. Сначала я почувствовала облегчение, потому что обнаружила болезнь очень рано, и мне не пришлось проходить химиотерапию. Но когда диагноз поставили и сестре, мне стало очень плохо. Я рыдала и не могла успокоиться», – признается Сара, которую в июне прооперировали, а в июле обнаружили еще одну опасную родинку.
Врач, поставивший девушке диагноз, был поражен, заявив, что никогда до этого не встречал 24-летнего ребенка с двумя меланомами. В августе новообразование тоже удалили. Рианна же, в свою очередь, говорит, что до того, как столкнулась с болезнью, ходила в солярий, как на работу, дважды в неделю. «Я слышала мифы о том, что солярий перед отпуском может защитить от ожогов, но не думала, что опасность кроется в нем самом. Когда я пришла в больницу, была единственной 19-летней пациенткой с подобным диагнозом, все остальные были значительно старше и десятилетиями злоупотребляли ультрафиолетом», – добавляет она. Теперь молодые женщины не выходят из дома без солнцезащитного средства, забыли о солярии и предупреждают всех быть осторожнее, регулярно проверять родинки и вместо того, чтобы лежать часами на пляже или ходить в солярий, лучше пользоваться автозагаром.
Фото: facebook Sarah Burnside
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