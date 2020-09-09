Двум зависимым от загара сестрам с разницей в несколько недель диагностировали меланому

Врач, поставивший девушке диагноз, был поражен, заявив, что никогда до этого не встречал 24-летнего ребенка с двумя меланомами. В августе новообразование тоже удалили. Рианна же, в свою очередь, говорит, что до того, как столкнулась с болезнью, ходила в солярий, как на работу, дважды в неделю. «Я слышала мифы о том, что солярий перед отпуском может защитить от ожогов, но не думала, что опасность кроется в нем самом. Когда я пришла в больницу, была единственной 19-летней пациенткой с подобным диагнозом, все остальные были значительно старше и десятилетиями злоупотребляли ультрафиолетом», – добавляет она. Теперь молодые женщины не выходят из дома без солнцезащитного средства, забыли о солярии и предупреждают всех быть осторожнее, регулярно проверять родинки и вместо того, чтобы лежать часами на пляже или ходить в солярий, лучше пользоваться автозагаром.

Фото: facebook Sarah Burnside

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