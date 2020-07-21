«Двойники да и только»: в Сети обсуждают поразительно похожих друг на друга звезд
Как отметил британский онлайн-портал Daily Mail, в социальной сети Twiiter пользовательница Nabela Noor обратила внимание на поразительное сходство некоторых звезд. Ее пост, в котором она выразила недоумение, как люди могут отличить их друг от друга, завирусился. И в последние дни пользователи активно обсуждают этот голливудский феномен.
I’ve always wondered how most white people can tell all of these celebs apart yet somehow manage to confuse POC with each other, despite us looking nothing like the person they confuse/compare us with. pic.twitter.com/nynWUZUqeM— Nabela Noor (@Nabela) July 19, 2020
Многие из фолловеров заявили, что знаменитости «двойники да и только», и отметили, что любой, кто ищет доказательства того, что стандарты красоты «фабрики грез» очень и очень узки, могут просто взглянуть на снимки этих многочисленных артистов, которые регулярно появляются на больших и малых экранах. Причем среди них есть и звезды первой величины. О сходстве Натали Портман и Киры Найтли известно давно – одна даже подменяла другую на съемках фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», причем, когда девушки были в гриме, их путали даже родные матери. Но этот пример не единственный, что буквально поставило многих пользователей соцсети в тупик, как как многие не верили, что смотрят на двух разных людей.
Фото: Globallookpress.com
В частности, среди похожих звезд «засветлись» и артисты первой величины, например, две рыжеволосые красотки Айла Фишер и Эми Адамс, которых не устают сравнивать годами, а также звезда «Мира Юрского периода» Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн. Вполне могут быть потерянными в детстве сестрами Мила Кунис и Сара Хайланд из популярного ситкома Modern Family. Знаменитая блондинка Марго Робби в свое время ворвалась на экраны и покорила всех своей яркой внешностью, но и она оказалась не уникальна – Самара Уивинг вполне может сыграть ее двойника в каком-нибудь голливудском триллере. Дочь Синди Кроуфорд поражает своей красотой и свежестью, но, как оказалось, она невероятно похожа на Рэйчел Билсон, несмотря на их 20-летнюю разницу в возрасте. К счастью, мы знаем, что Хиллари Суонк и Дженнифер Гарнер – это два разных человека, иначе мы бы просто решили, что это не так.
Кстати, не отстают от женщин и актеры-мужчины. Стоит только взглянуть на испанского красавца Хавьера Бардема и американца Джеффри Дина Моргана – и их сходство становится очевидным. Есть также неотличимый от звезды «Венома» Тома Харди молодой актер Логан Маршалл-Грин, а у прославившегося ролями в «Безумном Максе» и «Людях Х» Николаса Холта есть свой двойник – Эд Скрейн, сыгравший в «Игре престолов».
Фото: Globallookpress.com
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