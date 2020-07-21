«Двойники да и только»: в Сети обсуждают поразительно похожих друг на друга звезд

В частности, среди похожих звезд «засветлись» и артисты первой величины, например, две рыжеволосые красотки Айла Фишер и Эми Адамс, которых не устают сравнивать годами, а также звезда «Мира Юрского периода» Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн. Вполне могут быть потерянными в детстве сестрами Мила Кунис и Сара Хайланд из популярного ситкома Modern Family. Знаменитая блондинка Марго Робби в свое время ворвалась на экраны и покорила всех своей яркой внешностью, но и она оказалась не уникальна – Самара Уивинг вполне может сыграть ее двойника в каком-нибудь голливудском триллере. Дочь Синди Кроуфорд поражает своей красотой и свежестью, но, как оказалось, она невероятно похожа на Рэйчел Билсон, несмотря на их 20-летнюю разницу в возрасте. К счастью, мы знаем, что Хиллари Суонк и Дженнифер Гарнер – это два разных человека, иначе мы бы просто решили, что это не так.

Кстати, не отстают от женщин и актеры-мужчины. Стоит только взглянуть на испанского красавца Хавьера Бардема и американца Джеффри Дина Моргана – и их сходство становится очевидным. Есть также неотличимый от звезды «Венома» Тома Харди молодой актер Логан Маршалл-Грин, а у прославившегося ролями в «Безумном Максе» и «Людях Х» Николаса Холта есть свой двойник – Эд Скрейн, сыгравший в «Игре престолов».