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«Двойники да и только»: в Сети обсуждают поразительно похожих друг на друга звезд

Айла Фишер и Эми Адамс, Натали Портман и Кира Найтли – эти голливудские знаменитости выглядят будто двойники и вполне могут заменить друг друга на съемочной площадке. Однако этими двумя парами список удивительно похожих друг на друга актеров и актрис не заканчивается.

Как отметил британский онлайн-портал Daily Mail, в социальной сети Twiiter пользовательница Nabela Noor обратила внимание на поразительное сходство некоторых звезд. Ее пост, в котором она выразила недоумение, как люди могут отличить их друг от друга, завирусился. И в последние дни пользователи активно обсуждают этот голливудский феномен.

Многие из фолловеров заявили, что знаменитости «двойники да и только», и отметили, что любой, кто ищет доказательства того, что стандарты красоты «фабрики грез» очень и очень узки, могут просто взглянуть на снимки этих многочисленных артистов, которые регулярно появляются на больших и малых экранах. Причем среди них есть и звезды первой величины. О сходстве Натали Портман и Киры Найтли известно давно – одна даже подменяла другую на съемках фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», причем, когда девушки были в гриме, их путали даже родные матери. Но этот пример не единственный, что буквально поставило многих пользователей соцсети в тупик, как как многие не верили, что смотрят на двух разных людей.

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Айла Фишер и Эми Адамс

Фото: Globallookpress.com

В частности, среди похожих звезд «засветлись» и артисты первой величины, например, две рыжеволосые красотки Айла Фишер и Эми Адамс, которых не устают сравнивать годами, а также звезда «Мира Юрского периода» Брайс Даллас Ховард и Джессика Честейн. Вполне могут быть потерянными в детстве сестрами Мила Кунис и Сара Хайланд из популярного ситкома Modern Family. Знаменитая блондинка Марго Робби в свое время ворвалась на экраны и покорила всех своей яркой внешностью, но и она оказалась не уникальна – Самара Уивинг вполне может сыграть ее двойника в каком-нибудь голливудском триллере. Дочь Синди Кроуфорд поражает своей красотой и свежестью, но, как оказалось, она невероятно похожа на Рэйчел Билсон, несмотря на их 20-летнюю разницу в возрасте. К счастью, мы знаем, что Хиллари Суонк и Дженнифер Гарнер – это два разных человека, иначе мы бы просто решили, что это не так.

Кстати, не отстают от женщин и актеры-мужчины. Стоит только взглянуть на испанского красавца Хавьера Бардема и американца Джеффри Дина Моргана – и их сходство становится очевидным. Есть также неотличимый от звезды «Венома» Тома Харди молодой актер Логан Маршалл-Грин, а у прославившегося ролями в «Безумном Максе» и «Людях Х» Николаса Холта есть свой двойник – Эд Скрейн, сыгравший в «Игре престолов».

Фото: Globallookpress.com

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