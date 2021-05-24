Двойник Мэрилин Монро объяснила, почему выбрала такой образец для подражания

Интерес к винтажному стилю у Жасмин возник еще в детстве. Она любила смотреть черно-белые фильмы и подражать актрисам. «Причина, по которой я начала так одеваться, заключалась в том, что я была очень неуверенной в себе. Мне всегда казалось, что многие современные вещи не подходят моей фигуре», — объяснила девушка. После того как Чизвелл стала интересоваться модой середины ХХ века и больше узнала о данной исторической эпохе, она решила остановиться на образе секс-символа всех времен Мэрилин Монро. Двойник стала ходить по винтажным магазинам и покупать подержанную одежду.

Поначалу девушка стеснялась выходить на улицу в таком виде — ее раздражало повышенное внимание к своей персоне, но позже она привыкла к интересу со стороны окружающих, стала получать от этого удовольствие и обзавелась армией фанатов в микроблоге в Instagram.