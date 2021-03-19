Двойник Меган Маркл рассказала о травле после скандального интервью герцогини

Однако после скандального интервью герцогини Опре Уинфри отношение к самой Саре со стороны людей сильно изменилось. Она столкнулась с травлей и массовыми оскорблениями. Впервые с агрессией в Сети она встретилась лицом к лицу после ухода Сассекских из рядов действующих членов британской королевской семьи, но это были лишь цветочки по сравнению с тем, что она испытывает сейчас. Совершенно незнакомые люди советуют женщине перестать копировать образ «самой ненавистной персоны на земле», и раз ей так нравится Меган, она сама будет гореть за это в аду. «Я люблю Меган, но теперь я беспокоюсь из-за того, что меня не будут приглашать на работу», — призналась Мхланга.