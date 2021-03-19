Двойник Меган Маркл рассказала о травле после скандального интервью герцогини
Как сообщает Daily Mail, 38-летняя британка начала копировать стиль и макияж Меган Маркл в 2017 году, после того как на сходство ей случайно указал сотрудник магазина. Женщина призналась, что ей очень льстило подобное сравнение, она даже появилась на развороте газеты. «Я стала популярной, мне это казалось сумасшествием, но Мег стала моим альтер эго. Мне начали поступать предложения о работе: от присутствия на вечеринках на королевскую тематику до рекламных съемок и выступлений на телевидении», — рассказала Сара.
Однако после скандального интервью герцогини Опре Уинфри отношение к самой Саре со стороны людей сильно изменилось. Она столкнулась с травлей и массовыми оскорблениями. Впервые с агрессией в Сети она встретилась лицом к лицу после ухода Сассекских из рядов действующих членов британской королевской семьи, но это были лишь цветочки по сравнению с тем, что она испытывает сейчас. Совершенно незнакомые люди советуют женщине перестать копировать образ «самой ненавистной персоны на земле», и раз ей так нравится Меган, она сама будет гореть за это в аду. «Я люблю Меган, но теперь я беспокоюсь из-за того, что меня не будут приглашать на работу», — призналась Мхланга.
Фото: Instagram @sarahmhlangaofficial
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