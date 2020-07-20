Двойник Кайли Дженнер потратила больше 450 тысяч на косметику ради сходства со звездой

«Теперь я, определенно, фанат Кайли, – признается Габриэль, – и сознательно стараюсь усилить сходство между нами. Я покупаю много косметики ее бренда и лайкаю все ее фотографии. Мне нравится, какой она человек, как она успешна. Да и помады у нее отличные». Американка заявила, что у нее есть все палетки теней, 27 наборов помад и блесков для губ, созданные под брендом Kylie Cosmetics, а также средства для бровей и немного ухода. В общей сложности она уже потратила на ее косметику больше 4800 фунтов стерлингов (около 450 тысяч рублей по текущему курсу). Габриэль знает, что Кайли славится своими губами, но сама никогда не увеличивала их, потому что ее мама никогда бы этого не одобрила, потому ей приходится рисовать их при помощи макияжа. «Иногда я задумываюсь о филлерах, но потому понимаю, что это не очень хорошая идея», – добавляет она.

Девушка также рассказала об одном безумном предложении от желтой газеты, которая просила ее продать свои беременные фотографии, чтобы хроникеры могли выдать их за эксклюзивные снимки Кайли, но она, конечно же, отказалась. Габриэль заявила, что, к сожалению, она почувствовала и обратную сторону популярности – наравне с позитивными комментариями она часто получает и массу негатива от интернет-троллей, которые не устают напоминать ей, что ее попа более плоская, а губы более тонкие, чем у Кайли. Однако она понимает, что не может выглядеть близнецом звезды, ведь у нее нет миллиона долларов на бьютификацию внешности, потому старается не обращать на злопыхателей внимания и просто совершенствуется в макияже.

Фото: Instagram gabywaters23

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