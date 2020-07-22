Две Белоснежки: сестры-альбиносы из Казахстана покорили модельный мир и соцсети

Сейчас семья Калагановых – своего рода знаменитости в Казахстане, на всю страну только у них есть двое детей-альбиносов. Кстати, у Асель и Камилы есть брат Алдияр, которому 8 лет, но он, в отличие от сестер, темноволос и смуглокож. Поэтому неудивительно, что девочки-Белоснежки пользуются повышенной популярностью даже у совершенно незнакомых людей, а также в детском саду и школе. Девочками уже заинтересовались модельные агентства страны: Асель уже 5 лет активно принимает участие в фотосессиях, у нее весьма популярная страница в социальной сети Instagram, и она даже приняла участие в детской Неделе моды в Нур-Султане. Сейчас к ней на съемках присоединилась и младшая сестра. Асель признается, что в детстве, конечно, комплексовала по поводу своей необычности, но теперь поняла, что в этом и заключается ее уникальность. Но несмотря на успех девочка не зазналась: «Конечно, есть люди, которые критикуют то, как я выгляжу. Но вокруг меня гораздо больше тех, кому я нравлюсь, они поддерживают меня, – пояснила она в интервью Harper’s Bazaar KZ. – И я очень им за это благодарна. Особенной я себя совсем не считаю, я такая же, как и все».

Однако есть у альбинизма и свои недостатки: живя в солнечной стране, девочки не переносят ультрафиолет. Их мама пояснила: «На солнце мы не выходим, что старшая, что младшая. Но вечером они себя комфортно чувствуют. Нам очень понравилась погода в Нур-Султане, очень подходит девочкам. Со зрением есть проблемы, старшая носит очки, младшей пока нельзя».

Фото: Instagram assel_kamila

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