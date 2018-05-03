Дряблый живот и отсутствие талии: Дженнифер Лопес уже не так хороша, как раньше

С возрастом божественно красивые некогда женщины часто меняются не в самую лучшую сторону. Кто-то борется с этими изменениями, кто-то удачно их скрывает, а кто-то — не стесняется нового лица и тела. Актриса и певица Дженнифер Лопес — из последних.
«Я сделаю это: покрашу этот McLaren... вам придется ждать и смотреть», — написала она в блоге, опубликовав короткий видеоролик, на котором предстает в не самом удачном ракурсе.
Тело актрисы, которое миллионы женщин многие годы считали идеалом, выглядит уже не так хорошо, как раньше. Куда-то пропала талия, появился объемный животик — на контрасте с худыми ногами Дженнифер эта часть смотрится особенно массивно.
Впрочем звезда, которая никогда не скрывала, а наоборот гордилась своими округлостями, не стесняется возрастных изменений. За счет уверенности в себе она остается все той же — самой сексуальной Джей Ло.
Фото: instagram