«Древнегреческий бог»: кудрявый Максим Галкин покорил интернет-пользователей

Молодой супруг Примадонны, телеведущий и актер Максим Галкин часто экспериментирует со стилем и внешностью. Знаменитость то выпрямляет свою достаточно пышную шевелюру, то окрашивает волосы, то, наоборот, делает кудри. Оказывается, волосы у Максима от природы кудрявые, о чем он решил сообщить фолловерам, выложив новое фото в своем микроблоге.

«Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются», — заявил он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).