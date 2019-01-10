«Древнегреческий бог»: кудрявый Максим Галкин покорил интернет-пользователей

Молодой супруг Примадонны, телеведущий и актер Максим Галкин часто экспериментирует со стилем и внешностью. Знаменитость то выпрямляет свою достаточно пышную шевелюру, то окрашивает волосы, то, наоборот, делает кудри. Оказывается, волосы у Максима от природы кудрявые, о чем он решил сообщить фолловерам, выложив новое фото в своем микроблоге.
«Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются», — заявил он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Древнегреческий бог Олганос)», «С кудрями вообще-то очень неплохо», «Кудрявый чубчик это классика!», «Вот так всегда. У кого кудри — выпрямляют, у кого прямые — накручивают)», «Как красиво! Я и не знала. А зачем выпрямлять? Очень интересно, естественно», «Кудряшками на Лизеньку похоже», «Кто-то мечтает о таких, береги кудряшки!!!» — наперебой пишут Галкину интернет-пользователи. А вам нравится обновленный образ артиста?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram