Долой второй подбородок! 3 доступных всем способа подтянуть кожу лица

Однако не употреблять калорийную еду недостаточно. По словам Елены Соломатиной, требуется разработать грамотный и дробный прием пищи с обязательным содержанием клетчатки и белков. Например, на завтрак подойдет омлет с зеленью и овощами, на обед — гречка с индейкой, а на ужин — рыба с запеченными овощами. В качестве четвертой трапезы актуальны фрукты и обезжиренные кисломолочные продукты (творог, йогурт или сыр твердых сортов).

Немаловажно и соблюдение питьевого режима, что позволяет поддерживать нормальный вес. Вода доставляет питательные вещества и кислород к тканям, улучшает ферментативную активность организма, поэтому стандартные два литра в сутки обязательны для тех, кто хочет иметь подтянутое тело и лицо, отметила врач-диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».