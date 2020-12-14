Доктор Мясников рассказал, почему опасно для здоровья выдавливать прыщи

Мясников напомнил, что существует масса примеров того, как выдавливание прыща закончилось плачевно, так, в частности, произошло с известным 43-летним музыкантом Александром Скрябиным, который решил избавиться от воспалительного элемента на губе и запустил необратимые процессы, которые закончились флегмоной (острым гнойным процессом в жировой клетчатке) и сепсисом, которые в итоге привели к летальному исходу.

Фото: pexels

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