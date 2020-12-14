Доктор Мясников рассказал, почему опасно для здоровья выдавливать прыщи
Как сообщило онлайн-издание «Медик форум», Александр Мясников в своей программе, выходящей на телеканале «Россия 1», напомнил, что воспаления на коже всегда неприятны: они доставляют психологический дискомфорт и болезненные ощущения, однако в них скрывается и более серьезная опасность. Врач напомнил о том, что треть населения земли заражена вирусом золотистого стафилококка, который находится в организме в «спящем» состоянии и никак не проявляет себя в большинстве случаев. Но иногда он может напомнить о себе в виде фурункулеза.
Мясников напомнил, что существует масса примеров того, как выдавливание прыща закончилось плачевно, так, в частности, произошло с известным 43-летним музыкантом Александром Скрябиным, который решил избавиться от воспалительного элемента на губе и запустил необратимые процессы, которые закончились флегмоной (острым гнойным процессом в жировой клетчатке) и сепсисом, которые в итоге привели к летальному исходу.
Фото: pexels
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