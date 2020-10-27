Доктор-красотка пожаловалась, что из-за яркой внешности ее не воспринимают всерьез на работе

Медина также рассказала, что очень счастлива позировать в бикини и хорошо выглядеть, и это совершенно не отменяет того факта, что она крутой доктор. «Я горжусь тем, что я – женщина-врач!» – гордо заявляет она. Ее точку зрения поддержали и представительницы других профессий. В комментариях ей часто пишут: «Я согласна с вами! На днях подруга прокомментировала мне, что в моей профессии (юриспруденция) мне лучше следить за тем, какие фотографии я публикую в своих социальных сетях, так как это может повредить моему имиджу».

Кроме того, интернет-тролли часто советуют ее мужу бросить Медину из-за того, что она стала публиковать видеоролики, в которых говорит о расширении прав и возможностей женщин и обращает внимание на комментарии, которые люди оставляют в их адрес, чтобы заставить их чувствовать себя хуже. Однако несмотря ни на что доктор Клавер не намерена останавливаться в своей борьбе или начинать сомневаться в себе и собственном профессионализме.

Фото: Instagram drculver

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