Доктор-красотка пожаловалась, что из-за яркой внешности ее не воспринимают всерьез на работе
Фото: Instagram drculver
Как передает британский онлайн-портал The Sun, у «крутого доктора» есть свой Instagram, где рассказывает о своих достижениях в медицине, чтобы вдохновить других. Также она не боится демонстрировать и другие области своей жизни, включая дни, проведенные в бассейне, и время с мужем, за которого она вышла замуж около 2 лет назад. «Красивые женщины могут быть чем-то большим, чем просто привлекательное личико… Мы можем быть и крутыми специалистами, – пишет она. – Когда кто-то говорит мне, что я слишком хороша, чтобы быть настоящим врачом, я отвечаю, что во-первых, довольно амбициозна, во-вторых, трудолюбива и полна решимости осуществить свои мечты».
Медина также рассказала, что очень счастлива позировать в бикини и хорошо выглядеть, и это совершенно не отменяет того факта, что она крутой доктор. «Я горжусь тем, что я – женщина-врач!» – гордо заявляет она. Ее точку зрения поддержали и представительницы других профессий. В комментариях ей часто пишут: «Я согласна с вами! На днях подруга прокомментировала мне, что в моей профессии (юриспруденция) мне лучше следить за тем, какие фотографии я публикую в своих социальных сетях, так как это может повредить моему имиджу».
Кроме того, интернет-тролли часто советуют ее мужу бросить Медину из-за того, что она стала публиковать видеоролики, в которых говорит о расширении прав и возможностей женщин и обращает внимание на комментарии, которые люди оставляют в их адрес, чтобы заставить их чувствовать себя хуже. Однако несмотря ни на что доктор Клавер не намерена останавливаться в своей борьбе или начинать сомневаться в себе и собственном профессионализме.
Фото: Instagram drculver
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