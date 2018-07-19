«Дочь кормить нечем»: Юлию Ковальчук затравили за маленькую грудь

Став мамой девять месяцев назад, Юлия Ковальчук смогла быстро вернуть форму после родов, и сейчас она выглядит даже стройнее, чем до беременности. Певица сейчас отдыхает и делится отпускными кадрами с подписчиками. На днях экс-солистка «Блестящих» опубликовала фото в купальнике, под которым поинтересовалась, какие модели пляжной одежды любят ее фолловеры.
А давайте-ка проголосуем: кто за раздельные купальники- 1, за сдельные-2))) я вот всегда с собой беру пару- тройку сдельных, но ещё ни разу в жизни их не надевала🙈🤣 более того, они у меня реально очень красивые, со всякими вырезами и полосочками, но у меня вечный вопрос: так тело же загорит в эти ромбики и квадратики и что потом делать???😂😂😂 #юлияковальчук #juliakovalchuk #отпуск #купальник #nomakeup
Однако многие подписчики раскритиковали певицу за слишком маленький бюст: «Ну с такой грудью зачем раздельный купальник?лучше не выставлять на обозрение..то чего нету..», «Дочка на искусственном вскармливании ... маме нечего предложить ребёнку (», «Юля, хочется спросить : а где ваша грудь?», «А где же грудь?», «Грудью видать не стала кормить,раз грудь не выросла», «Ясное дело что не кормит а иначе бы грудь была больше...», «Кормите или нет? Сисек нет вообще, срамота», «Чем она кормила ребенка？», «С такой грудью можно только в плавках ходить», «Чем кормить, где сисюшки?».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram