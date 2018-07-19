«Дочь кормить нечем»: Юлию Ковальчук затравили за маленькую грудь

Однако многие подписчики раскритиковали певицу за слишком маленький бюст: «Ну с такой грудью зачем раздельный купальник?лучше не выставлять на обозрение..то чего нету..», «Дочка на искусственном вскармливании ... маме нечего предложить ребёнку (», «Юля, хочется спросить : а где ваша грудь?», «А где же грудь?», «Грудью видать не стала кормить,раз грудь не выросла», «Ясное дело что не кормит а иначе бы грудь была больше...», «Кормите или нет? Сисек нет вообще, срамота», «Чем она кормила ребенка？», «С такой грудью можно только в плавках ходить», «Чем кормить, где сисюшки?».