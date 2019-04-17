«Доброе утро»: Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала нежное фото без макияжа

Джованна Антонелли, известная в России, по главной роли Жади в сериале «Клон», побаловала подписчиков новой фотографией без макияжа. Снимок она сделала ранним утром. На нем нежное лицо актрисы заливают лучи восходящего солнца.
«Я всегда делаю то, что не умею, чтобы научиться делать это! Доброе утро!», - так загадочно подписала фото 43-летняя актриса.
Фолловеры Джованны отметили, что даже без косметики она удивительно похожа на свою Жади. А после посыпались многочисленные признания в любви к актрисе: «Такая милая! Ты любовь всей моей жизни», «Мы так скучали по тебе!». И хотя фанаты Антонелли видят в ней по-прежнему восточную красавицу из сериала, образ актрисы за последние годы изменился. Она перекрасилась в блондинку и стала выглядеть намного моложе, чем раньше.
«Клон» выходил на экраны в 2001-2002 годах. За прошедшие 17 лет Джованна успела дважды побывать в официальном браке, встретить свою новую любовь – режиссера Леонардо Нагейру и стать матерью троих детей. Старшего сына Пьетро она родила от партнера по сериалу «Клон» Маурилу Бенисио.
После «Клона» Джованна снялась еще более чем в 20 фильмах. Она активно работает и сейчас, путешествует по миру и занимается детьми.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram