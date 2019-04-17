logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Доброе утро»: Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала нежное фото без макияжа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

«Доброе утро»

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Звезда бразильских мыльных опер в очередной раз показала миру натуральную красоту.

Джованна Антонелли, известная в России, по главной роли Жади в сериале «Клон», побаловала подписчиков новой фотографией без макияжа. Снимок она сделала ранним утром. На нем нежное лицо актрисы заливают лучи восходящего солнца.

«Я всегда делаю то, что не умею, чтобы научиться делать это! Доброе утро!», - так загадочно подписала фото 43-летняя актриса.

Фолловеры Джованны отметили, что даже без косметики она удивительно похожа на свою Жади. А после посыпались многочисленные признания в любви к актрисе: «Такая милая! Ты любовь всей моей жизни», «Мы так скучали по тебе!». И хотя фанаты Антонелли видят в ней по-прежнему восточную красавицу из сериала, образ актрисы за последние годы изменился. Она перекрасилась в блондинку и стала выглядеть намного моложе, чем раньше.

«Клон» выходил на экраны в 2001-2002 годах. За прошедшие 17 лет Джованна успела дважды побывать в официальном браке, встретить свою новую любовь – режиссера Леонардо Нагейру и стать матерью троих детей. Старшего сына Пьетро она родила от партнера по сериалу «Клон» Маурилу Бенисио.

После «Клона» Джованна снялась еще более чем в 20 фильмах. Она активно работает и сейчас, путешествует по миру и занимается детьми.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой