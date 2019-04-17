«Доброе утро»: Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала нежное фото без макияжа

«Я всегда делаю то, что не умею, чтобы научиться делать это! Доброе утро!», - так загадочно подписала фото 43-летняя актриса.

Фолловеры Джованны отметили, что даже без косметики она удивительно похожа на свою Жади. А после посыпались многочисленные признания в любви к актрисе: «Такая милая! Ты любовь всей моей жизни», «Мы так скучали по тебе!». И хотя фанаты Антонелли видят в ней по-прежнему восточную красавицу из сериала, образ актрисы за последние годы изменился. Она перекрасилась в блондинку и стала выглядеть намного моложе, чем раньше.

«Клон» выходил на экраны в 2001-2002 годах. За прошедшие 17 лет Джованна успела дважды побывать в официальном браке, встретить свою новую любовь – режиссера Леонардо Нагейру и стать матерью троих детей. Старшего сына Пьетро она родила от партнера по сериалу «Клон» Маурилу Бенисио.