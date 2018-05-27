До и после: резко изменившаяся Дана Борисова не скрывает подробностей своего преображения

Телеведущая не скрывает подробностей: она публикует фото морщин и следов от уколов, рассказывает о процедурах, которые помогли ей.

Десять дней назад она сделала лифтинг, в процессе которого специалисты взяли плазму ее собственной крови и смешали с гиалуроновой кислотой, после чего снова вкололи кожу пациентки.

В первых числах мая Борисова поставила специальные нити, которые «отвечают» за овал лица.

Также звезда без стеснения демонстрировала следы от уколов на шее, которые обещали вернуть сухой морщинистой коже тонус.