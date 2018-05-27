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До и после: резко изменившаяся Дана Борисова не скрывает подробностей своего преображения

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Фото из Instagram Даны Борисовой
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41-летняя Дана Борисова работает над собой в кабинете косметолога и показывает все детали читателям блога.

Избавившаяся от наркотической зависимости Дана Борисова не устает радовать своих преданных поклонников. Готовящаяся к воссоединению с дочерью и празднованию дня своего рождения звезда сильно изменилась за последние несколько месяцев. Фанаты сравнивают фото до и после — и не могут поверить в столь скорое преображение.

Телеведущая не скрывает подробностей: она публикует фото морщин и следов от уколов, рассказывает о процедурах, которые помогли ей.

Десять дней назад она сделала лифтинг, в процессе которого специалисты взяли плазму ее собственной крови и смешали с гиалуроновой кислотой, после чего снова вкололи кожу пациентки.

В первых числах мая Борисова поставила специальные нити, которые «отвечают» за овал лица.

Также звезда без стеснения демонстрировала следы от уколов на шее, которые обещали вернуть сухой морщинистой коже тонус.

Фотографии, которые демонстрирует телеведущая в блоге, демонстрируют ее новое тело и новое лицо со всех ракурсов, что не позволяет сомневаться в правдивости снимков.

Не так давно Дана отметила год и месяц с момента избавления от зависимости. «Совсем скоро улетаю с доченькой на Крит. ОЧЕНЬ ЖДУ ЭТУ ПОЕЗДКУ)))Там и отмечу свой день рождения 13 июня. Жду ваши поздравления)) А 16 июня отмечу этот праздник в кафе вместе с близкими друзьями», — поделилась она планами, поблагодарив фанатов за добрые слова и поддержку.

Фото: instagram

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