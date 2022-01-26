Для чего в косметику добавляют активированный уголь и насколько это безопасно

Наша кожа за день контактирует с немыслимым количеством вредных веществ, среди которых дым, выхлопные газы, промышленные выбросы. После такого коктейля кожа далеко не в тонусе и нуждается в очищении. Использование угля в уходовой косметике безопасно. Любая продукция, которая появляется на полках в магазине, проходит сертификацию и целый ряд испытаний, перед тем как оказаться в супермаркете или профессиональном магазине красоты. Аллергическая реакция организма может быть вызвана личной непереносимостью средства или отдельного компонента, но сами ингредиенты безопасны.

С активированным углем можно встретить не только популярные маски-пленки, но и целые бренды, которые используют его в качестве одного из основных ингредиентов. Попробуйте средство с углем, чтобы оценить эффект очищения.