«Дива на фоне скучных одноклассниц»: пользователи Сети обсуждают женственные формы юной Надежды Грановской

36-летняя Надежда Грановская, прославившаяся благодаря «золотому» составу группы «ВИА Гра», навсегда запомнилась поклонникам своими женственными формами и томным голосом. Певица попала в девичье трио в возрасте 18 лет, однако, как недавно призналась Надежда, первая популярность на нее свалилась еще в школе: «1994-1995гг. Мне около 12 лет...Нос красный, мне жутко холодно . Но я стойко выдержала первую, школьную популярность🤩 Помню с этого школьного подиума я около часа не сходила.))) Станцевав на новогоднем празднике ЗОШ 1 моего родного города Волочиск Танго ( аккомпанировал учитель музыки, играя на баяне))), девушки и парни из разных классов решили, что со мной нужно обязательно сфотографироваться )))). На память остались только эти два фото… Видимо, это был один из судьбоносных знаков, суливших в будущем бЭшену популярность🤪🤣🤣🤣».
Пользователи Сети восхитились фигурой будущей покорительницы мужских сердец: «Счастливая Вы Надежда, такая красавица с самого детства, порода это называется!», «Надя, ты с детства была ВИАГрой», «Ничего себе - около 12-ти! Такая секси-дива. Вы явно отличались на фоне скучных одноклассниц», «В двенадцать лет такая уже грудь!!!», «Вы всегда очень красивая и эффектная женщина!!! В любом возрасте», «Такая прекрасная, и не скажешь, что 12 лет», «Да,с такими природными данными и ,в неполные 13,с такими формами ,что-то бомбическое просто , явно дорога в артистки и шоубиз, с ума сойти какая красивая!», «Классная! 👍🏻Мне нравится большая грудь и тонкая талия👍🏻», «Грудь была даже тогда шикарная».
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram