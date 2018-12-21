«Дива на фоне скучных одноклассниц»: пользователи Сети обсуждают женственные формы юной Надежды Грановской

36-летняя Надежда Грановская, прославившаяся благодаря «золотому» составу группы «ВИА Гра», навсегда запомнилась поклонникам своими женственными формами и томным голосом. Певица попала в девичье трио в возрасте 18 лет, однако, как недавно призналась Надежда, первая популярность на нее свалилась еще в школе: «1994-1995гг. Мне около 12 лет...Нос красный, мне жутко холодно . Но я стойко выдержала первую, школьную популярность🤩 Помню с этого школьного подиума я около часа не сходила.))) Станцевав на новогоднем празднике ЗОШ 1 моего родного города Волочиск Танго ( аккомпанировал учитель музыки, играя на баяне))), девушки и парни из разных классов решили, что со мной нужно обязательно сфотографироваться )))). На память остались только эти два фото… Видимо, это был один из судьбоносных знаков, суливших в будущем бЭшену популярность🤪🤣🤣🤣».