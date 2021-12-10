Диетолог рассказал, как провести новогодние праздники без вреда для фигуры

На Новый год допустимо побаловать себя жирной пищей. Однако важно не злоупотреблять и следить за количеством съеденного. «Если вы весь год вели здоровый образ жизни, поддерживали себя в форме, то один новогодний праздник ничего не изменит в жизни. Можно себе позволить любые разнообразия. Но переедать все же не стоит. Стоит получить удовольствие от этого праздника», — рассказал диетолог на своем YouTube-канале.

Между тем позволить себе различные блюда разрешается только один день, пишут «Народные Новости». Отказаться от салатов с майонезом надо уже на вторые сутки празднования, а 2 января и вовсе рекомендуется устроить разгрузочный день. «В разгрузочный день надо взять два грейпфрута, разрезать их на четыре части и съесть по отдельности. Также можно съесть девять яичных белков, а также два полных яйца. Если вы отекаете от воды, можно принять особую ванну — нужно насыпать соль, погрузиться в ванну на пару минут, после чего промокнуть тело полотенцем», — объяснил Алексей Ковальков.