Диетолог раскрыла три секрета, которые помогут легко сбросить вес
Как уточнила специалист, желающим сбросить лишний вес не надо сравнивать себя с другими. По ее словам, у всех разные возможности, предпочтения и потребности. Способы, диеты и упражнения, которые помогут одному, необязательно будут полезны для другого.
Она напомнила, что темпы похудения у разных людей также могут быть непохожими, они всегда зависят от индивидуальных особенностей организма. «Нет никакой связи между тем, в чем нуждается организм у вас, и в чем он нуждается у вашей лучшей подруги или сестры», — сказала она.
Диетолог напомнила, что еду нельзя использовать в стрессовых ситуациях для успокоения. Несмотря на то, что она дает утешение и положительные эмоции, это будет мешать вашей цели — похудению. «Пища может принести временное облегчение, но это не решит проблемы в долгосрочной перспективе», — подчеркнула эксперт. Он рекомендует сконцентрироваться на мотивации и всегда иметь цель перед глазами.
Специалист советует готовить по простым рецептам, так как несложные блюда часто бывают полезными. По ее словам, каждый человек должен усвоить несколько рецептов, состоящих из 3-4 ингредиентов. Это сделает период диеты проще, веселее и менее утомительным.
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Фото: pixabay.com
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