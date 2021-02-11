passion.ru

Диетолог раскрыла три секрета, которые помогут легко сбросить вес

Американский диетолог Рейчел Пол поделилась тремя секретами, которые помогут похудеть, пишет NDTV.

Как уточнила специалист, желающим сбросить лишний вес не надо сравнивать себя с другими. По ее словам, у всех разные возможности, предпочтения и потребности. Способы, диеты и упражнения, которые помогут одному, необязательно будут полезны для другого.

Она напомнила, что темпы похудения у разных людей также могут быть непохожими, они всегда зависят от индивидуальных особенностей организма. «Нет никакой связи между тем, в чем нуждается организм у вас, и в чем он нуждается у вашей лучшей подруги или сестры», — сказала она.

Диетолог напомнила, что еду нельзя использовать в стрессовых ситуациях для успокоения. Несмотря на то, что она дает утешение и положительные эмоции, это будет мешать вашей цели — похудению. «Пища может принести временное облегчение, но это не решит проблемы в долгосрочной перспективе», — подчеркнула эксперт. Он рекомендует сконцентрироваться на мотивации и всегда иметь цель перед глазами.

Специалист советует готовить по простым рецептам, так как несложные блюда часто бывают полезными. По ее словам, каждый человек должен усвоить несколько рецептов, состоящих из 3-4 ингредиентов. Это сделает период диеты проще, веселее и менее утомительным.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!