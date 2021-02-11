Диетолог раскрыла три секрета, которые помогут легко сбросить вес

Диетолог напомнила, что еду нельзя использовать в стрессовых ситуациях для успокоения. Несмотря на то, что она дает утешение и положительные эмоции, это будет мешать вашей цели — похудению. «Пища может принести временное облегчение, но это не решит проблемы в долгосрочной перспективе», — подчеркнула эксперт. Он рекомендует сконцентрироваться на мотивации и всегда иметь цель перед глазами.

Специалист советует готовить по простым рецептам, так как несложные блюда часто бывают полезными. По ее словам, каждый человек должен усвоить несколько рецептов, состоящих из 3-4 ингредиентов. Это сделает период диеты проще, веселее и менее утомительным.

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