9-летняя россиянка завоевала титул самой красивой девочки Евразии

Конкурс красоты «Маленькая мисс Евразия-2021» проходил в турецкой Анталье. Участие в нем принимали представительницы различных стран континента, в их число входили девочки из России, Турции, Германии и многих других государств.

В этом году победительницей стала 9-летняя Еванжелина Мельникова, жительница России. В прошлом году девочка одержала победу в конкурсе «Маленькая мисс Россия», что позволило ей получить Гран-при и после попытать удачу и принять участие в конкурсе в масштабах континента.

Сама Еванжелина с ранних лет занимается балетом. Девочка принимает активное участие в турнирах, освоила первую поддержку, которую выполняла с маэстро Сергеем Филиным, играла одну из главных ролей в балете на льду Евгения Плющенко «Золушка» и выступала на сцене Большого театре вместе с примой Ольгой Смирновой.

Именно благодаря занятиям балету члены жюри конкурса особенно оценили грацию и пластику девочкb, что частично помогло ей одержать победу.