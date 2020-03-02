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Девушку заблокировали в приложении для знакомств из-за «слишком сказочной» внешности

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Фото: facebook

21-летняя Лора Мунди заявила, что оказалась слишком привлекательной для популярного приложения для знакомств через Интернет Tinder. Администраторы забанили ее из-за того, что не пользователи не поверили, что она настоящая.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Лора очень хотела найти свою вторую половину и решила установить приложение, после того как несколько ее хороших друзей нашли с его помощью себе пару. Она загрузила в свой профиль фотографии себя, которые казались ей наиболее удачными, и даже решилась приобрести платную версию подписки, чтобы увеличить свои шансы.

Однако, когда британка попыталась войти в свой профиль, то обнаружила, что ее страница заблокирована, потому что ее «деятельность нарушает условия использования приложения». Девушка попыталась вновь зарегистрироваться, но все повторилось. Лора пояснила: «Когда я присоединилась к Tinder, то загрузила отфотошопленные фото и неотредактированные снимки, и на меня посыпался град сообщений, что я слишком хороша, чтобы быть настоящей, что моя внешность «слишком сказочная» и что я украла фото какой-то модели и мой профиль фальшивый. Меня это ужасно раздражало». Британка с горечью добавила, что хотела просто попробовать онлайн-знакомства, чтобы узнать, смогу ли я кого-нибудь найти и позовут ли меня на свидание.

Лора поняла, что ее внешность настолько поражает людей, что они жалуются администраторам, чтобы ее забанили. «Сначала я была так растеряна, что перебрала все причины, по которым это могло произойти, – заявила она, – потом решила попытаться подать апелляцию, но никакого ответа от представителей Tinder не получила. Мне очень обидно».

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Фото: facebook

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