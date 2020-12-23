Девушку с кукольной внешностью окрестили «живой Барби», но она для этого ничего не делала

По словам жительницы Шотландии, незнакомки часто спрашивают у нее, как ей удается создать столь объемную прическу, однако весь секрет в том, что такой объем у нее от природы, что сильно облегчает их укладку, она их начесывает и завивает, а затем зачесывает назад, чтобы открыть лицо. Элизабет признается, что главным источником вдохновения для нее служит собственная мама, у которой 8 детей, и при этом она выглядит как супермодель и успевает следить за модой. Однако выделяется девушка не только своей красотой, но и роскошными нарядами. По ее словам, мода – ее страсть, она обожает шопинг и каждую неделю покупает себе что-нибудь новое, особенно она любит сумки и обувь: в ее коллекции 40 пар туфель и 18 дамских аксессуаров. Сейчас Элизабет счастливо замужем, но похож ли ее муж на Кена, не сообщает.