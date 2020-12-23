Девушку с кукольной внешностью окрестили «живой Барби», но она для этого ничего не делала
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, прославилась в Сети как «живая Барби», благодаря ее миловидной внешности, роскошным волосам и миниатюрной фигуре. Дополняют стильный образ восхитительные и немного экстравагантные наряды. Элизабет нравится, когда ее сравнивают со знаменитой куклой, однако признается, что ничего не делала, чтобы сознательно усилить это сходство. «Люди часто говорят, что я живая версия Барби. Я лично сходства не вижу, но считаю это комплиментом. Думаю, все дело в моих волосах и макияже», –– говорит Элизабет, добавляя, что не прибегала к пластике, чтобы усилить это сходство.
Woman, 20, who is often branded the 'human version of Barbie' by strangershttps://t.co/KnztFOeSlQ— Daily Mail Femail (@Femail) December 22, 2020
По словам жительницы Шотландии, незнакомки часто спрашивают у нее, как ей удается создать столь объемную прическу, однако весь секрет в том, что такой объем у нее от природы, что сильно облегчает их укладку, она их начесывает и завивает, а затем зачесывает назад, чтобы открыть лицо. Элизабет признается, что главным источником вдохновения для нее служит собственная мама, у которой 8 детей, и при этом она выглядит как супермодель и успевает следить за модой. Однако выделяется девушка не только своей красотой, но и роскошными нарядами. По ее словам, мода – ее страсть, она обожает шопинг и каждую неделю покупает себе что-нибудь новое, особенно она любит сумки и обувь: в ее коллекции 40 пар туфель и 18 дамских аксессуаров. Сейчас Элизабет счастливо замужем, но похож ли ее муж на Кена, не сообщает.
Фото: pixabay
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