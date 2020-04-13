Девушку-фельдшера резко раскритиковали за макияж на работе: «Вокруг люди умирают от вируса, а ты накрашенная»

В то время как многие подписчики поблагодарили девушку за ее работу, которую она проделывает вместе с коллегами, но другие попытались пристыдить ее за то, что она слишком ярко накрасилась. «Действительно ли ты гордишься тем, что ты фельдшер? Твое фото буквально кричит «Посмотрите на меня! Я великолепна». Ты сделала это селфи из тщеславия и только», «Я думаю, что у тебя, вероятно, есть дела поважнее, чем спасать людей!», «В стране национальный кризис, а вы снимаете селфи и ищете повышенного внимания к своей персоне!», «Вокруг люди умирают, а ты накрашенная», «Гордыня и тщеславие – это страшные грехи. Прекратите!» – это лишь немногие из недовольных комментариев, которые Лора получила в свой адрес.

Девушка в своем Twitter удивилась подобной реакции людей, которые решили судить о ней по ее внешности и посмели обзывать ее больной в ответ на безобидное селфи после тяжелой рабочей смены. «Я разместила фотографию после сложной трудовой смены, когда мне пришлось посетить множество пациентов, больных COVID-19. Я сделала это, потому что мне было тяжело и плохо, мне хотелось получить немного поддержки. И многие из комментариев действительно были ошеломляюще милыми, но вместе с тем пришло и огромное количество комментариев, в которых обсуждали мою внешность и макияж, – написала она. – Мне сказали, что я использую слишком большое количество косметики, но я не понимаю, чем вызван этот негатив. Я не ношу накладные ресницы, тени для век и бронзеры. Я не была сильно накрашена. Некоторые вообще обвинили меня в том, что я виновата в увеличении числа умерших во время пандемии, раз посмела прийти на работу с мейком».

Фото: Instagram

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