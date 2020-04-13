Девушки завивают идеальные кудри в домашних условиях с помощью носков: фото

Наутро нужно развязать носки и порадоваться тому, какие шикарные кудри у вас получились. В бьюти-флешмобе уже приняли участие сотни женщин, и многие видео набрали больше миллиона просмотров. Посмотреть их можно по хештегу #sockcurls. По словам многих участниц, они решили принять участие в этом эксперименте, потому что красивые волны получаются без использования керлинга и других гаджетов, которые создают укладку при помощи высоких температур.

Фото: depositphotos, кадры из видео TikTok

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