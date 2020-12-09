Девушки массово делятся подростковыми фотографиями, чтобы показать, что «постарели»
Фото: TikTok
Как обратил внимание британский онлайн-портал Daily Mail со ссылкой на портал Bored Panda, все началось с того, что одна из девушек под ником @kactavish выложила коллаж из своих фото, сделанных в 12 и 24 года соответственно, и заявила, что сейчас она выглядит гораздо более юной. Идея пришлась по душе многим девушкам, и они запустили новую бьюти-тенденцию.
Женщины всего мира делятся снимками, на которых наглядно демонстрируют, как потеря веса, новая прическа, макияж или новые очки могут сделать внешность на годы моложе и красивее. Многие из них шутят, что стареют задом наперед и в подростковом возрасте выглядели так, будто им уже 40, а потом каким-то чудесным образом сумели повернуть время вспять, как загадочный Бенджамин Баттон — главный герой фильма, который начал свою жизнь пенсионером и с каждым прожитым годом становился все более юным. Причем удивительно, что некоторые сумели и в более зрелом возрасте преодолеть старение и на пороге 50-летия стерли со своего лица и тела прожитые годы.
Фото: TikTok
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