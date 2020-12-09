Девушки массово делятся подростковыми фотографиями, чтобы показать, что «постарели»

Женщины всего мира делятся снимками, на которых наглядно демонстрируют, как потеря веса, новая прическа, макияж или новые очки могут сделать внешность на годы моложе и красивее. Многие из них шутят, что стареют задом наперед и в подростковом возрасте выглядели так, будто им уже 40, а потом каким-то чудесным образом сумели повернуть время вспять, как загадочный Бенджамин Баттон — главный герой фильма, который начал свою жизнь пенсионером и с каждым прожитым годом становился все более юным. Причем удивительно, что некоторые сумели и в более зрелом возрасте преодолеть старение и на пороге 50-летия стерли со своего лица и тела прожитые годы.

Фото: TikTok

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