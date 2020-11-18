Девушка захотела обновить цвет волос и осталась с головой размером с футбольный мяч

«На второй день опухоль распространилась, и мои глаза оказались наполовину закрыты. Моя голова стала похожа по форме на мяч для американского футбола. Не хватало только шнуровки. Я была очень напугана, когда увидела себя в зеркале», – пояснила Валентина, добавив, что даже не сразу смогла себя узнать. Девушка срочно отправилась к врачу-аллергологу, который сделал ей укол кортикостероидов и прописал сильные антигистаминные препараты, чтобы снять отек. Ее самочувствие стало улучшаться только на четвертый день, но начала слезать кожа головы.

Специалисты объяснили, что в перманентных красителях содержится компонент парафенилендиамин (PPD), на который у многих возникает сильная аллергическая реакция, и Валентина оказалась в их числе. По этой причине очень важно делать патч-тест перед процедурой. «Я не проводила тест на реакцию на стойкие красители, а до этого просто никогда ими не пользовалась, потому не предполагала, что у меня есть с ними проблема. Теперь я всем советую не пренебрегать патч-тестами, а сама больше никогда не буду окрашивать волосы в черный цвет», – отметила девушка.

Фото: facebook Valentina Nikolova

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