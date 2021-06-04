Девушка загорала целый день и вместо бронзовой кожи получила «отравление солнцем»
26-летняя Лорен Стейси отправилась на отдых на Барбадос, но отпуск закончился плачевно. Она делится своей устрашающей реакцией, которая появилась после загара на солнце, и предупреждает девушек быть внимательнее и беречь свою кожу. Об этом сообщает массовое британское издание The Sun.
По словам девушки, на протяжении отпуска она постоянно наносила солнцезащитный крем на все свое тело, но один раз забыла намазать лицо и весь день провела под палящим солнцем. Результат не заставил себя ждать: ее лицо настолько опухло, что она не могла открыть глаза. «Я проснулась, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Когда попыталась открыть глаза, то не смогла этого сделать. Тогда я спросила подругу, нормально ли выглядит мое лицо. Она ахнула, когда увидела меня, и сказала мне взглянуть в зеркало», — сообщила героиня материала.
Стейси с трудом рассмотрела свое лицо, так как ее глаза буквально слиплись из-за отека. Однако ей удалось увидеть себя в отражении и она сказала: «Все мое лицо распухло до такой степени, что я была похожа на монстра».
Обеспокоенная Лорен обратилась ко врачу, который подтвердил, что у нее аллергическая реакция на солнце, и посоветовал купить стероиды и антигистаминные препараты в аптеке, чтобы облегчить отек.
Аллергическая реакция на солнце имеет различные формы. Обычно на коже появляются крапивница или сыпь, которые в серьезных случаях могут привести к головокружению или одышке, а реакция под названием «солнечное отравление» влечет следующие последствия: отек лица, затруднение дыхания и плохое самочувствие. Избежать неприятностей можно легко, если наносить солнцезащитный крем и не выходить на солнце в обеденное время, когда оно наиболее активно.
Через пять дней отек сошел, и лицо девушки стало вновь нормальным, теперь она еще более бережно относится к своей коже и советует остальным тоже быть внимательными. «Я никогда не думала, что такая сильная реакция на солнце возможна. Страшно даже думать, что солнечный ожог такой зловещий. Пожалуйста, позаботьтесь о своей коже», — заключила она.
Фото: freepik.com
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