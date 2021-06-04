Девушка загорала целый день и вместо бронзовой кожи получила «отравление солнцем»

Стейси с трудом рассмотрела свое лицо, так как ее глаза буквально слиплись из-за отека. Однако ей удалось увидеть себя в отражении и она сказала: «Все мое лицо распухло до такой степени, что я была похожа на монстра».

Обеспокоенная Лорен обратилась ко врачу, который подтвердил, что у нее аллергическая реакция на солнце, и посоветовал купить стероиды и антигистаминные препараты в аптеке, чтобы облегчить отек.

Аллергическая реакция на солнце имеет различные формы. Обычно на коже появляются крапивница или сыпь, которые в серьезных случаях могут привести к головокружению или одышке, а реакция под названием «солнечное отравление» влечет следующие последствия: отек лица, затруднение дыхания и плохое самочувствие. Избежать неприятностей можно легко, если наносить солнцезащитный крем и не выходить на солнце в обеденное время, когда оно наиболее активно.

Через пять дней отек сошел, и лицо девушки стало вновь нормальным, теперь она еще более бережно относится к своей коже и советует остальным тоже быть внимательными. «Я никогда не думала, что такая сильная реакция на солнце возможна. Страшно даже думать, что солнечный ожог такой зловещий. Пожалуйста, позаботьтесь о своей коже», — заключила она.