Девушка выписалась из психиатрической клиники и стала успешной моделью

Отчаявшиеся медики даже провели сеанс электрошоковой терапии в день 21-летия Люси. Позже выяснилось, что у студентки не было психического заболевания, — она страдала от энцефалита. Он вызывает воспаление мозга и может привести к судорогам и смерти.

«Все было так ужасно, никто не верил, что я смогу быть нормальным человеком. Мои родители думали, что потеряли меня», — делится девушка. После постановки диагноза, лечение пошло в гору. Люси выписали из больницы на Рождество, но она не могла ходить и передвигалась в инвалидном кресле. Со временем британка поправилась, и ей даже удалось окончить университет. Однажды ее заметили в агентстве, занимающемся организацией модных съемок с людьми с ограниченными возможностями. Сейчас девушка штатная модель крупных брендов, включая Ann Summers и PrettyLittleThing.