Девушка выписалась из психиатрической клиники и стала успешной моделью
Фото: instagram.com/luuudaw
Девушка из Линкольна была обычной студенткой: она много времени проводила с друзьями, ходила в бары и клубы. Однако этой жизни пришел конец, когда у британки выявили смертельную болезнь. Проблемы Люси начались четыре года назад, когда у нее появились сильные мигрени, она впала в депрессию и много времени проводила в постели. «Мои друзья сказали: это было похоже на то, что у меня полностью изменился характер», — вспоминала она.
Фото: instagram.com/luuudaw
Совершенно неожиданно у Люси было два маниакальных припадка. Однажды она перевернула всю комнату вверх дном, истерически смеялась, плакала. Родители бросились дочери на помощь, Люси была доставлена в больницу округа Линкольн. По дороге она попыталась выпрыгнуть из машины во время движения и сорвала все занавески в зоне ожидания больницы. Пациентку поместили в психиатрическое отделение на три месяца, однако ставить диагноз врачи затруднялись. Девушка была вынуждена терпеть многочисленные тяжелые процедуры, а врачи прогнозировали, что она не выживет.
Отчаявшиеся медики даже провели сеанс электрошоковой терапии в день 21-летия Люси. Позже выяснилось, что у студентки не было психического заболевания, — она страдала от энцефалита. Он вызывает воспаление мозга и может привести к судорогам и смерти.
«Все было так ужасно, никто не верил, что я смогу быть нормальным человеком. Мои родители думали, что потеряли меня», — делится девушка. После постановки диагноза, лечение пошло в гору. Люси выписали из больницы на Рождество, но она не могла ходить и передвигалась в инвалидном кресле. Со временем британка поправилась, и ей даже удалось окончить университет. Однажды ее заметили в агентстве, занимающемся организацией модных съемок с людьми с ограниченными возможностями. Сейчас девушка штатная модель крупных брендов, включая Ann Summers и PrettyLittleThing.
Фото: Instagram/@luuudaw
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