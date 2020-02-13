Удивительную историю девушки рассказал британский онлайн-портал Mirror. Еще год назад Таня работала обычным кассиром в сети ресторанов быстрого питания McDonald's и по 7 часов в день принимала заказы на молочные коктейли, бургеры и картофель фри. Но все изменилось, когда она опубликовала на своей странице в Instagram несколько красивых фотографий в купальнике, сделанных во время отдыха в Дубае. Снимки привлекли внимание модельного агентства J'adore Models, расположенного в Манчестере и вскоре с девушкой заключили контракт. Она бросила свою работу, стала моделью и теперь путешествует по всему миру, сотрудничая с такими брендами, как как Superdrug, Public Desire и Beauty Bay и зарабатывая до тысячи фунтов стерлингов в день (больше 80 тысяч рублей по текущему курсу). Затем девушкой заинтересовались и другие известные агентства. Таня рассказала свою историю для того, чтобы вдохновить других следовать своим мечтам: «Предложение модельного агентства застало меня врасплох. Я не думала, что такое вообще когда-нибудь может случиться. Но я хочу, чтобы все знали, что каждый может сделать это. Мечты действительно могут сбываться», – поясняет она и добавляет, что самое главное – очень сильно захотеть этого, и тогда желание может сбыться в любой момент, даже когда вы этого меньше всего ожидаете. Девушка продолжает делиться фотографиями на своей странице в социальной сети Instagram, под которыми не устает повторять, как сильно она счастлива, что ее жизнь так круто изменилась, и обещает, что будет усердно работать, чтобы воплотить в жизнь все свои мечты.Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!