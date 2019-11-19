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Девушка вылечила псориаз кожи головы при помощи дешевого шампуня из супермаркета

21-летняя Ханна Ричмонд, страдавшая от болезненно зудящего псориаза кожи головы больше 10 лет, из-за которого она даже начала лысеть, заявила, что избавилась от болезни при помощи обычного шампуня, в котором содержался целительный компонент – орегонский виноградный корень.

Американка объяснила онлайн-порталу The Sun, что заболела псориазом в 11-летнем возрасте. У нее была пневмония, во время которой она почесала за ухом и почувствовала что-то «твердое»: «В то время я подумала, что это грязь, потому просто очистила это место и больше не думала об этом. Когда пятно за ухом распространилось, мы не знали, что делать. Это был сезон ветряной оспы, потому мама позвонила врачу, чтобы узнать, что это. И специалист поставил диагноз «псориаз». Тогда я почувствовала, что нахожусь в полной изоляции. Я испытала шок и растерянность, спрашивала у доктора снова и снова, исчезнет ли это когда-нибудь. Я была очень расстроена, особенно когда они сказали, что это на всю жизнь».

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Фото: facebook

Ханна добавляет, что от этой болезни страдал ее дедушка, она передалась и ее матери, но не в такой острой форме. Причем псориаз – заболевание, не до конца изученное специалистами. Не очень понятно, как он возникает, но считается, что его развитие провоцируют проблемы с иммунной системой. Он может появиться от обычного повреждения кожи, болезней горла или приема лекарств и трудно поддается лечению. Ханна объясняет, что ей прописали прием стероидов и специальный лечебный шампунь, но эти средства помогли лишь на время – затем псориаз распространился на кожу головы и вызвал очаговую аллопецию.

Женщина поясняет, что мама ей очень помогала справиться с заболеванием, но кожа ее головы не очищалась нормально, отчего она становилась все более злой. И в последующие годы болезнь лишь прогрессировала – рецидив могли вызвать любой порез или царапина и, конечно же, стресс. Это сильно влияло на все сферы ее жизни и на ее уверенность в себе.

Стероиды не помогали должным образом, потому женщина решила перестать их принимать. Прежде чем наступило хоть минимальное улучшение, Ханна прошла через синдром отмены приема препаратов, во время которого ее кожа «сошла с ума» – белые чешуйки псориаза покрывали все тело и голову, волосы начали выпадать с удвоенной силой, появились залысины. Заметное улучшение в ее состоянии наступило, когда женщина открыла для себя шампуни и другие средства с корнем орегонского винограда и кофеином: «В течение первых нескольких дней использования средств я заметила, что внешний вид моей кожи улучшился, количество белых чешуек-хлопьев сократилось, покраснения уменьшились, кожа головы стала менее воспаленной и не такой сухой, как раньше. Это был самый большой прогресс, какой у меня когда-либо был. И состояние кожи продолжает улучшаться».

Фото: vostock-photo, facebook

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