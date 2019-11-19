Девушка вылечила псориаз кожи головы при помощи дешевого шампуня из супермаркета

Ханна добавляет, что от этой болезни страдал ее дедушка, она передалась и ее матери, но не в такой острой форме. Причем псориаз – заболевание, не до конца изученное специалистами. Не очень понятно, как он возникает, но считается, что его развитие провоцируют проблемы с иммунной системой. Он может появиться от обычного повреждения кожи, болезней горла или приема лекарств и трудно поддается лечению. Ханна объясняет, что ей прописали прием стероидов и специальный лечебный шампунь, но эти средства помогли лишь на время – затем псориаз распространился на кожу головы и вызвал очаговую аллопецию.

Женщина поясняет, что мама ей очень помогала справиться с заболеванием, но кожа ее головы не очищалась нормально, отчего она становилась все более злой. И в последующие годы болезнь лишь прогрессировала – рецидив могли вызвать любой порез или царапина и, конечно же, стресс. Это сильно влияло на все сферы ее жизни и на ее уверенность в себе.